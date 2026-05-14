La plantilla denuncia “incumplimientos organizativos”, diferencias retributivas respecto al resto de trabajadores municipales y falta de efectivos en eventos multitudinarios. Según ErNE, los agentes han comenzado a aplicar de forma estricta toda la normativa y han dejado de realizar refuerzos y horas extra.

La Policía Local de Santurtzi ha iniciado una “huelga a la japonesa” para exigir mejoras laborales y organizativas, según ha informado el sindicato ErNE. La central sindical asegura que la situación ha llegado hasta el punto de agotarse el talonario de denuncias de tráfico debido al aumento de actuaciones derivadas de la aplicación estricta de la normativa.

En un comunicado, ErNE ha denunciado la “grave situación de conflicto laboral” existente en la Guardia Urbana santurtziarra y ha responsabilizado al concejal del área de no ofrecer soluciones ni voluntad política para afrontar las demandas de la plantilla.

El sindicato ha explicado que los agentes han mantenido durante meses una actitud “responsable y de diálogo”, priorizando el servicio público y la seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta de avances habría llevado finalmente a adoptar medidas sindicales.

Entre las principales reivindicaciones figura la eliminación de una penalización recogida en el actual acuerdo de productividad. Según ErNE, los agentes dejan de percibir determinados complementos asociados al trabajo nocturno y festivo cuando están de vacaciones, de baja médica o disfrutando de permisos. La plantilla reclama que se aplique el mismo criterio que al resto de funcionarios municipales, que sí cobran el 100 % de sus retribuciones en esas situaciones.

Además, el sindicato denuncia irregularidades en los niveles retributivos. En concreto, sostiene que los agentes del grupo C1 continúan cobrando un nivel 15 pese a que la Ley 6/2023 establece que debe situarse entre el 16 y el 22. También asegura que los agentes primeros siguen percibiendo un nivel 17, aunque en Mesa Específica se acordó asignarles el nivel 19.