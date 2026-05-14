La Policía Local de Santurtzi inicia una huelga de celo por sus reclamaciones laborales
La plantilla denuncia “incumplimientos organizativos”, diferencias retributivas respecto al resto de trabajadores municipales y falta de efectivos en eventos multitudinarios. Según ErNE, los agentes han comenzado a aplicar de forma estricta toda la normativa y han dejado de realizar refuerzos y horas extra.
La Policía Local de Santurtzi ha iniciado una “huelga a la japonesa” para exigir mejoras laborales y organizativas, según ha informado el sindicato ErNE. La central sindical asegura que la situación ha llegado hasta el punto de agotarse el talonario de denuncias de tráfico debido al aumento de actuaciones derivadas de la aplicación estricta de la normativa.
En un comunicado, ErNE ha denunciado la “grave situación de conflicto laboral” existente en la Guardia Urbana santurtziarra y ha responsabilizado al concejal del área de no ofrecer soluciones ni voluntad política para afrontar las demandas de la plantilla.
El sindicato ha explicado que los agentes han mantenido durante meses una actitud “responsable y de diálogo”, priorizando el servicio público y la seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta de avances habría llevado finalmente a adoptar medidas sindicales.
Entre las principales reivindicaciones figura la eliminación de una penalización recogida en el actual acuerdo de productividad. Según ErNE, los agentes dejan de percibir determinados complementos asociados al trabajo nocturno y festivo cuando están de vacaciones, de baja médica o disfrutando de permisos. La plantilla reclama que se aplique el mismo criterio que al resto de funcionarios municipales, que sí cobran el 100 % de sus retribuciones en esas situaciones.
Además, el sindicato denuncia irregularidades en los niveles retributivos. En concreto, sostiene que los agentes del grupo C1 continúan cobrando un nivel 15 pese a que la Ley 6/2023 establece que debe situarse entre el 16 y el 22. También asegura que los agentes primeros siguen percibiendo un nivel 17, aunque en Mesa Específica se acordó asignarles el nivel 19.
Críticas por la falta de efectivos en las fiestas de San Jorge
ErNE ha advertido asimismo de las consecuencias que, a su juicio, está teniendo el conflicto sobre la seguridad ciudadana. El sindicato recuerda que durante las últimas fiestas de San Jorge en Santurtzi solo hubo cuatro agentes patrullando en la calle en los momentos de mayor afluencia.
Durante esas fiestas se produjo además un apuñalamiento, un hecho que la central considera especialmente grave teniendo en cuenta la falta estructural de personal que denuncia desde hace tiempo.
Te puede interesar
El consejero Irujo destaca el compromiso de Hithium de utilizar personal, proveedores y centros tecnológicos locales
El consejero de Industria, Mikel Irujo, ha destacado que las negociaciones para la construcción de la fábrica de baterías en Navarra avanzan "de forma lenta pero contundente". Ha explicado que, al igual que el Gobierno de Navarra, Hithium tiene el objetivo y el compromiso de integrar a la empresa en el ecosistema local.
El IPC interanual se modera hasta el 3,2 en abril en la CAV y al 3 % en Navarra
En el Estado español el IPC ha recortado dos décimas su tasa interanual, hasta el 3,2 %.
CEBEK considera la conflictividad laboral "contraria al progreso social"
El presidente de la patronal vizcaína CEBEK, Guillermo Buces, ha considerado la conflictividad laboral "contraria al progreso social" y ha llamado a todos los sindicatos a sentarse con los empresarios a acordar un cambio del modelo de relación entre ellos.
ELA, LAB y ESK reúnen este viernes a la plantilla de Tubos Reunidos tras el concurso de acreedores
El objetivo de la asamblea es trasladar al conjunto de la plantilla una valoración de la coyuntura y proponer líneas de actuación para esta nueva fase del conflicto laboral, en un contexto marcado por la huelga indefinida y la reciente declaración del concurso de acreedores de la empresa.
Interinok Taldea insiste en que los trabajadores en fraude deben ser fijados y no indemnizados
El Tribunal Supremo decide que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición. Egoitz Markaida, portavoz de Interinok Taldea, explica que cada trabajador en esta situación deberá recurrir su situación personal.
Cuerpo asegura que el Gobierno de España explorará "todas las vías" para buscar la viabilidad de Tubos Reunidos
Respondiendo a la pregunta realizada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno analizará "en las próximas semanas" la situación de Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, y se ha comprometido a explorar "todas las vías legales" para buscar la viabilidad de una empresa que considera "estratégica".
Cómo pedir la ayuda para la emancipación
Los jóvenes vascos de 23 a 29 años ya pueden solicitar la ayuda Emantzipa.
El juez cita al administrador concursal de Tubos Reunidos, a la empresa y a los sindicatos para el próximo día 26
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores, y ha nombrado como administrador concursal a PKF Attest Concursal S.L.P.
El TS falla que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición
Argumenta que hacer fijos a empleados públicos que encadenen contratos temporales sin aprobar una prueba "vulneraría la Constitución". Esta sentencia del Supremo pone fin a las aspiraciones de miles de trabajadores contratados durante años de manera temporal por las administraciones públicas, que esperaban que su relación laboral se declarara fija sin haber pasado por una prueba selectiva previa.