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Interinok Taldea insiste en que los trabajadores en fraude deben ser fijados y no indemnizados

18:00 - 20:00
Egoitz Markaida,portavoz de Interinok Taldea. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Interinok Taldeak langileak finkatu behar direla dio eta kalteordainen bidea ireki izana kritikatu du
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EITB

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El Tribunal Supremo decide que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición. Egoitz Markaida, portavoz de Interinok Taldea, explica que cada trabajador en esta situación deberá recurrir su situación personal.

Trabajo Economía

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