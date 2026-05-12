Interinok Taldeak kalteordainen bidea ireki izana kritikatu du

18:00 - 20:00
Egoitz Markaida, Interinok Taldeko bozeramailea. Argazkia: EITB
EITB

Gorenak behin-behinekotasunaren abusua jasan duen langileek finkotasuna lortzeko oposizioa gaindituta izatea beharrezkotzat jo ondoren, Egoitz Markaida Interinok Taldeko bozeramaileak berretsi du langile horiek sarrera baldintzak bete zituztela eta finkatu behar direla uste du.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen bideragarritasuna bilatzeko "bide guztiak" aztertuko dituela ziurtatu du Cuerpok

Josu Estarrona EH Bilduren senatariak egindako galderari erantzunez, Carlos Cuerpo Gobernuko lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "datozen asteetan" aztertuko duela Tubos Reunidosen egoera. Izan ere, gaur egun hartzekodunen konkurtsoan dago, eta konpromisoa hartu du "bide legal guztiak" aztertzeko, "estrategikotzat" jotzen duen enpresaren bideragarritasuna bilatzeko asmoz.

