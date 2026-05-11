APIRILEKO TERMOMETRO EKONOMIKOA
Euskal ekonomiaren "termometroa" hazkunde leuneko eremura jaitsi da, esportazioengatik

Eusko Jaurlaritzako zabaldutako datuen arabera, euskal ekonomiaren termometroa 99,7an kokatu zen apirilean (150etik). Datu hori 2025eko urritik izandako txarrena da. 

Edukiontziak Bilboko portuan, artxiboko irudi batean. Argazkia: Agentziak

Agentziak | EITB

Euskal ekonomiaren termometroak behera egin du apirilean, hazkunde leuneko eremuraino jaitsiz, Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan zabaldutako datuen arabera. Jaitsiera hori, batez ere, esportazioen joeragatik gertatu da. 

Zehazki, ekonomiaren termometroa 99,7an (150etik) kokatu da eta 2025eko urritik izandako daturik txarrena da. 

Gauzak horrela, hazkunde biziaren eremutik (100etik 150era) hazkunde leuneraino (50etik 100era) jaitsi da. 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Sailaren arabera, barne eskariari esker mantendu da jarduera, nahiz eta intentsitatea galdu duen. Kontsumoaren hazkundea oraindik sendoa da inflazioaren gorakadaren testuinguruan, eta inbertsioak joera positiboari eusten dio.

Sektorez sektoreko datuei erreparatuta, zerbitzuen hazkundea apaldu egin da eta eraikuntzak aldeko bilakaera izan du.

Industriak hobekuntza txiki bat izan du aurreko hilabeteekin alderatuta.

