Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak garapen profesionalerako eredu berria adostu du SME, Satse eta CCOOrekin

Euskal Osasun Zerbitzuak osasun-prestakuntza espezializatuko aldia aitortuko du emandako zerbitzu gisa eta puntuazio gehigarri bat betetzea zaila den lanpostuetan.

Representantes de Osakidetza, SME, Satse y COOO firman el acuerdo del nuevo modelo de Desarrollo Profesional. REMITIDA / HANDOUT por OSAKIDETZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/5/2026

Osakidetza, SME, Satse eta CCOOko ordezkariek garapen profesionalerako eredu berriaren akordioa sinatu dute. Argazkia: Osakidetza

author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak akordio bat lortu du asteazken honetan Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin (SME), Satserekin eta CCOOrekin garapen profesionaleko eredu berriaren inguruan. Eredu horrek, berrikuntza nagusien artean, osasun-prestakuntza espezializatuko aldia (MIR, EIR, FIR, PIR) emandako zerbitzu gisa aitortzea jasoko du.

Dekretu berriak, gainera, urteko deialdiak egitea ezartzen du, eta deialdi horien ordainsari-ondorioak deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko dira, Osakidetzaren Gasteizko egoitzan egindako Osasuneko Mahai Sektorialean onartu denaren arabera.

Beste berritasun batzuk honako hauek dira: betetzen zailak diren lanpostuetan zerbitzuak emateagatiko puntuazio gehigarria; kontziliazioarekin lotutako egoeren ondorioz parte-hartzea mugatuta ikusi ahal izan duten pertsonentzat genero-ekitateagatiko zuzenketa-faktorea; eta, azkenik, talde profesional guztientzat hizkuntza-eskakizunak eta gaitasun digitalak sartzea.

Garapen profesionala ordainsari-osagarri bat da, eta hainbat irizpideren arabera aitortzen da, hala nola ibilbidea, prestakuntza, esperientzia eta merituak. "Asistentziaren kalitatea hobetzea, langileak motibatzea eta gaitasun profesionala handitzea" du helburu, Eusko Jaurlaritzak gogorarazi duenez.

Osasun Sailak nabarmendu duenez, lortutako akordioak "segurtasun juridikoa ematen dio garapen profesionalari, eta eredu bidezkoagoa eta arinagoa ezartzen du mailak esleitzerakoan". Hala ere, deitoratu du ez duela lan gatazka sanitarioa desblokeatuko, konponbidea "Osasun Ministerioaren esku" dagoelako soilik, bera baita Estatutu Markoaren negoziazioan eskuduna, eta bere proposamenak ez ditu Greba Batzordearen aldarrikapenak betetzen.

Kontratazio-zerrenda berriak

Bestalde, asteazken honetako Mahai Sektorialean, Osakidetzak bi lanbide-kategoriatan (erizaintza pediatrikoa eta dietetika eta nutrizioa) kontratazio-zerrenda berriak irekiko dituela iragarri die sindikatuei.

Lehen zerrendak "pediatriako eremuetako asistentzia-estaldura indartzea ahalbidetuko du, gero eta eskaera eta espezializazio handiagoa dagoen testuinguru batean"; bigarrenak, berriz, "unibertsitateko profesional horiek lehen mailako arretan nahiz espezializatuan sartzeko beharrari erantzuten dio".

Osakidetza Osasuna CCOO Medikuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X