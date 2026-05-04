ADEGIREN TXOSTENA
Gipuzkoan, hiru kontrataziotik bi goi-mailako ikasketak dutenek beteko dituzte

Unibertsitatera joan direnek zein graduondoa dutenek kontratuen % 47 biltzen dute, eta bereziki nabarmentzekoa da STEM profilen eskaera handia. Nolanahi ere, kontratazioa aurreikusten duten enpresa guztiek diote zailtasunak dituztela langileak aurkitzeko eta lanpostuak betetzeko.

Unibertsitateko eta graduondoko tituludunek Gipuzkoako kontratuen % 47 biltzen dute, eta atzetik daude Goi Mailako Lanbide Heziketako tituludunak, %20rekin, ADEGIren azken txostenaren arabera. Guztira, aurreikuspenen arabera, unibertsitateko eta graduondoko ikasketak dituztenek betetzeko 4.700 kontratu inguru daude, 1.900 inguru Goi Mailako Lanbide Heziketa dutenentzat, 2.400 Erdi Mailako Lanbide Heziketarako, Oinarrizko Lanbide Heziketa tituludunentzat eta profesionaltasun-ziurtagiridunentzat, eta 900 inguru Batxilergoa zein maila baxuagoa dutenentzat.

Nabarmentzekoa da STEM titulazioen eskaera handia, hau da, Zientziari, Teknologiari, Ingeniaritzari eta Matematikari lotutako ikasketena. Kontratazio gehienak industria-ingeniaritzan, elektronikan, informatikan, datuen kudeaketan, adimen artifizialean, zibersegurtasunean eta multimedia arloan izango dira. Goi Mailako Lanbide Heziketan, gehien eskatzen diren arloak fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta elektronika, informatika eta komunikazioak, instalazioak eta mantentzea eta enpresen kudeaketa dira.

Gipuzkoan, sektore pribatuak 9.900 kontratu inguru aurreikusten ditu 2026rako, eta 4.600 enplegu inguru sortzea, hau da, %1,9ko hazkundea, aurreko urteetan baino zertxobait txikiagoa. Enpresen % 58k langile gehiago izatea espero dute. Kontratazioak jardueraren hedapenari (ia % 60) eta belaunaldien arteko erreleboari (% 40) erantzungo dio; izan ere, 4.800 pertsona erretiratuko direla aurreikusten da, eta utzitako lanpostuen % 83 ordezkapen edo errelebo kontratuen bidez beteko dira.

Txostenean aurreikusi dute kontratazio berrien % 80 baino gehiago kontratu mugagabeak izango direla, eta % 70 baino gehiago, lanaldi osokoak. Ordezkapen- eta txanda-kontratuak % 18 inguru izango dira.

Profil falta

Aurreikuspenen arabera, Gipuzkoako enpresek zailtasunak dituzte behar dituzten profilak aurkitzeko; izan ere, %100ek adierazi dute arazoak dituztela lanpostu hutsak betetzeko. Arrazoi nagusien artean, langileen prestakuntza falta, demografiaren beherakada eta lan-merkaturako gazteen sarbidea nabarmendu dituzte.

Enpresen %70ek baino gehiagok nahiago dute 45 urtetik beherako pertsonak kontratatzea. Horrez gain, gero eta gehiago kontratatzen dira Euskaditik kanpo bizi diren langileak: lau enpresatik batek esperientzia du arlo horretan, eta heren batek baino gehiagok beste autonomia-erkidegoetako, Europar Batasuneko edo hirugarren herrialdeetako pertsonengana jotzeko asmoa du.

ADEGIk azpimarratu du datu horiek adierazten dutela Gipuzkoak ekonomia dinamikoa duela, kalitatezko enplegua sortzeko gai dela, baina duen talentu beharra asetzeko aurre egin behar dion erronka gero eta handiagoa dela.

