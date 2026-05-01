Maiatzaren 1a

Euskal langileria kalera atera da Maiatzaren Lehenean

ELA eta LAB deialdi bereizietan aterako dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatuko dira.

EITB

Euskal langileria kalera atera da goiz-goizetik maiatzaren 1ean, Langileen Eguna dela-eta sindikatuek egin dituzten hainbat deialditan. 

ELAk Bilbon egin du ekitaldi nagusia, Jesusen Bihotza plazan. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak 1.500 euroko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) aldarrikatu du bertan, bai eta kanpoko injerentziarik gabeko Euskal Herria ere, inperialismo eta gerrarik gabekoa. "Jo ta ke, hemen erabaki arte" lelopean, ehunka pertsonak Bizkaiko hiriburuaren erdigunea bete dute. 

ELA sindikatuak Nafarroako lanbide arteko gutxieneko soldata propioa eskatu du Iruñean, baita Erorien Monumentua eraistea eta NATO desegitea ere.

Maiatzaren Lehenean, hain zuzen ere Erorien Monumentutik abiatu da sindikatuaren manifestazioa, ikuspegi "antifaxista" batekin, kolektiboak aldarrikatu duten bezala.

Imanol Pascual Nafarroako ELAko koordinatzaileak 1.500 euroko LGSa eskatu du sindikatuaren izenean, eta kritiko agertu da PSNrekin eta Contigo-Zurekin alderdiekin, zeintzuek PPNrekin eta Voxekin batera, martxoan EH Bilduk eta Geroa Baik Nafarroako Parlamentuan aurkeztutako proposamenaren aurka bozkatu baitzuten.

"Maria Chivite presidenteari eskatzen diogu UGTren eta CCOOren jarrera zentralistetatik aldentzeko eta Nafarroarentzat gutxieneko soldata propioa onartzeko eskumena aldarrikatzeko. Hori lortuz gero, lan-merkatuan okerren dauden pertsonei egingo diegu mesede, batez ere migratuei eta emakumeei ", ziurtatu du sindikalistak.

LABek "enplegua, zaintza lanak eta ondasuna banatzeko politiikak" eskatu ditu

Palestinako, Kubako eta Venezuelako bandera ugari Donostian, LABek Maiatzaren Lehenean egindako manifestazioan. Garbiñe Aranburu idazkari nagusiak aberastasuna banatzeko politikak eskatu ditu, eta "gerra kapitalisten eta inperialisten" eta "Pradalesek PSErekin eta Confebaskekin dituen hipoteken" kontra hitz egin du.

Euria iragarria zegoen arren, eguzkipena abiatu dira Easo plazatik egunka lagun "Etxebizitza eskubidea. Kalitatezko zerbitzu publikoak. Soldata eta pentsio duinak" leloa zeraman pankartaren atzetik. 

Alde Zaharrean, Trinitate plazan amaitu den ekitaldian, Aranburuk "enplegua, zaintza lanak eta ondasunak banatzeko politikak" martxan jarri beharra azpimarratu du, "soldatak eta pentsioak hobetzeko politikak, zerbitzu publikoak eta etxebizitza eskubidea bermatzeko". 

Ekialde Hurbileko gerraren aitzakian esan du, ez dutela onartuko lanpostuak galtzea, ez lan baldintzak okertzea, ez eta bizitza garestitzea ere. 

Imanol Karrera Nafarroako LABeko bozeramaileak esan du beharrezkoa dela 1.500 euroko gutxieneko soldata bermatzea foru erkidegoan, eta ohartarazi du langileak ez daudela prest egungo testuinguru ekonomikoaren eta nazioartekoaren “faktura ordaintzeko”.

Maiatzaren Lehenaren harira Iruñean egin duten mobilizazioan, Karrerak egoitzen sektoreko langileak zoriondu ditu Nafarroako lehen hitzarmena lortzeagatik; izan ere, azpimarratu duenez, hitzarmen horrek lan baldintzak hobetzen ditu, eta “borrokatzen bada, aurrerapen handiak lor daitezkeela” erakusten du.

Gainera, nabarmendu du akordio horrek 1.500 euroko gutxieneko soldata finkatzen duela, eta agerian uzten duela “Nafarroan negoziatzeak estatu mailan baino baldintza hobeak ahalbidetzen dituela”.

Sindikatuetako buruak adierazi duenez, enpresa energetiko handiek beren etekinak handitzen dituzten bitartean, herritarrek bizi kostuaren igoera eta hezkuntza edo osasuna bezalako zerbitzu publikoen narriadura jasaten dute, eta hori “onartezina” dela esan du.

Egoera horren aurrean, “politika propioak”, autogobernu handiagoa eta ekonomiaren kontrol publiko handiagoa eskatu ditu, neurri horiek erkidegoan soldata duinak bermatzeko beharrarekin lotuz.

CCOO eta UGT elkarrekin doaz eskubideen alde eta lubakien aurka

Etxebizitzaren krisia, gerraren kontrako aldarria eta lan ezbeharren aurkako borroka izan dira nagusi Euskadiko CCOOk eta UGTk Maiatzaren Lehen honetan egindako mobilizazioetan. Elkarrekin egin dituzen manifestazioetan, etorkinen erregularizazio prozesua ere aldarrikatu dute, "ultraeskuindarren aldarrikapenen" aurrean.

"Eskubideak, ez lubakiak. Soldatak, etxebizitza eta demokrazia" lelopean, Bilbon egin duten izan da CCOOren eta UGTren manifestaziorik jendetsuena. 

Manifestazioa 11:45ak aldera hasi da, eta milaka lagun bildu dira Bilboko Kale Nagusian. Entzun diren oihuen artean: 'Faxismoaren aurka, borroka sindikala', 'Etxebizitza eskubide bat da, ez pribilegio bat', 'Lan-istripu gehiago ez', 'Kalera, borrokara, greba orokorrera' edo 'Gora, gora, gora, langileon borroka' leloak.

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Bilboko mobilizazioan parte hartu du. 

Mobilizazio anitza Iruñean

CGT-LKN, CNT, ESK, Solidari eta Steilas sindikatuak mobilizatu dira Maiatzaren Lehenean, Iruñean, kapitalismoaren eta gerren aurka eta langile klasearen ahalduntzearen alde egiteko.

Sindikatuek hainbat kolektibo eta eragile sozialek ere parte hartu dute, hala nola Haritu, BDZ, Plataforma03, Etxauri Bizirik, STOP Macroplantas Biogas plataforma eta AHT Gelditu koordinakundeak, eta, sindikatuekin batera, Errekoleten Plazan bildu dira, Alde Zaharrean, manifestazioa hasi den lekuan.

Steilaseko Ithri Elbouyafrourik eta CNTko Ignacio Donezarrek "krisi ezberdin eta etengabeen aitzakian pobretze bortitza" pairatzen ari den langile klasearen defentsa irmoa egin dute.

Esan dutenez, bada "kapitalismoa deitzen den krisi iraunkor bat, gerrak eta beldurra erabiltzen dituena gu menderatzeko eta pobretzeko. Eta kapitalismoaren, gerren eta beldurraren aurrean, antolaketa, elkar laguntza eta langile klasearen borroka. Hori da behar duguna", ziurtatu du Elbouyafrourik.

