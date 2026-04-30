BBVAk 3.000 milioiko irabaziak izan ditu lehen hiruhilekoan (+%10,8) eta akzioak berrerosiko dituela iragarri du
Erakundeak diru-sarrerak eta errentagarritasuna handitu ditu kredituaren bultzadari esker, eta berrerosteko beste tarte bat hastea aurreikusi du, 1.460 milioi euroraino.
BBVAk 2.989 milioi euroko irabazi garbia izan zuen 2026ko lehen hiruhilekoan, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 10,8 gehiago, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari jakinarazi dionez.
Irabazien hazkundea jardueraren dinamismoan oinarritu da, bezeroei emandako kreditua % 17 igo baita tasa finkoetan, eta horrek interesen marjina bultzatu du urte arteko % 20tik gora. Diru-sarrerak (marjina gordina) 10.652 milioi eurokoak izan dira guztira, % 14,2 gehiago. Zifra horren barruan, interes-marjina 7.537 milioikoa izan zen ( % 17,8 gehiago), eta komisio garbiak % 9,5 hazi ziren, 2.256 milioi euroraino.
Onur Genç bankuko kontseilari delegatuak azpimarratu duenez, emaitzek agerian uzten dute plan estrategikoan aurrera egin dela eta 2028rako finkatutako helburuak nazioarteko ingurune konplexuan betetzeko bidean aurrera egin dela. "Hiruhileko honetako emaitzek erakusten dute gure Plan Estrategikoa gauzatzeko bidean aurrera egin dugula eta bide egokian gaudela 2028rako ezarri ditugun helburuak lortzeko. Hori guztia testuinguru geopolitiko konplexu batean, eta horrek agerian uzten du gure negozio-ereduaren indarra eta gure dibertsifikazioa", adierazi du.
Erakundeak errentagarritasun-maila handiak lortu ditu, % 21,7ko ROTEarekin, eta akzioko balio ukigarria % 18,1 handitu du, dibidendu gehiago urte arteko tasan. Era berean, kapital-posizio sendoa du, CET1 ratioarekin, % 12,83koa martxoa ixtean.
Bestalde, BBVAk iragarri du datorren astearen hasieran hasiko dela akzioak berrerosteko ezohiko programaren azken zatia, 1.460 milioi euroko gehieneko zenbatekoarekin. Guztira, erakundeak 4.000 milioi euro inguruko balioa duten akzioak berrerosiko ditu iazko abendutik.
Zure interesekoa izan daiteke
