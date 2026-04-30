BBVA roza los 3.000 millones de beneficio en el primer trimestre (+10,8%) y anuncia recompra de acciones
La entidad eleva ingresos y rentabilidad gracias al impulso del crédito y prevé iniciar un nuevo tramo de recompra por hasta 1.460 millones de euros.
El BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En términos constantes, el aumento alcanza el 14,1%.
El crecimiento del beneficio se ha apoyado en el dinamismo de la actividad, con un aumento del crédito a la clientela del 17% a tipos constantes, lo que ha impulsado el margen de intereses por encima del 20% interanual. Los ingresos totales (margen bruto) se situaron en 10.652 millones de euros, un 14,2% más. Dentro de esta cifra, el margen de intereses alcanzó los 7.537 millones (17,8% más), mientras que las comisiones netas crecieron un 9,5%, hasta los 2.256 millones de euros.
El consejero delegado del banco, Onur Genç, ha subrayado que los resultados evidencian el avance en el plan estratégico y la senda para cumplir los objetivos fijados para 2028, en un entorno internacional complejo. “Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación”, ha señalado.
La entidad ha alcanzado elevados niveles de rentabilidad, con un ROTE del 21,7%, y ha incrementado un 18,1% el valor tangible por acción más dividendos en tasa interanual. Asimismo, mantiene una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 12,83% a cierre de marzo.
Por otro lado, BBVA ha anunciado que a principios de la próxima semana comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros. En total, la entidad habrá recomprado acciones por valor de cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado.
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