VIVIENDA EN EUSKADI

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco abre el 12 de mayo la ayuda Emantzipa para jóvenes desde los 23 años

De esta forma, se amplía el rango de edad. A partir de ahora, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.

Gazteak jovenes gente neutro
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak maiatzaren 12an irekiko du 23 urtetik gorako gazteentzako "Emantzipa" laguntza eskatzeko epea
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha aprobado este miércoles la convocatoria 2026 del Programa Emantzipa, introduciendo una novedad: la ampliación del rango de edad. A partir de ahora, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 12 de mayo y se cerrará el 30 de noviembre, a menos que los fondos se agoten antes. La ayuda consiste en un pago directo de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, destinado a sufragar gastos de alquiler o hipoteca.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha detallado que el Ejecutivo destinará un total de 36,25 millones de euros hasta 2028 para financiar esta medida (13,9 millones en 2026; 15 millones en 2027 y 7,35 millones en 2028).

Requisitos

Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3000 euros e inferiores a 30 000 euros (o hasta 36.500 euros en declaraciones conjuntas).

¿Cómo solicitarla?

Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica o de manera presencial en las oficinas de Zuzenean y en los lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo.

Balance del programa

Desde su puesta en marcha, Emantzipa ha movilizado cerca de 39 millones de euros. Solo entre 2024 y 2025, se han concedido miles de ayudas, destacando Bizkaia como el territorio con mayor volumen de beneficiarios. 

Según Melgosa, esta nueva convocatoria reafirma el compromiso de Euskadi por "remover obstáculos" y ofrecer estabilidad a los jóvenes que buscan iniciar una vida autónoma.

Vivienda Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Concentración de los trabajadores de JM ikastetxea frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao. EUROPA PRESS 14/5/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Superior vasco anula el despido de 59 trabajadores del colegio JM de Bilbao

El sindicato ELA ha valorado en una nota que el alto tribunal haya estimado su recurso en contra del despido colectivo. Ha señalado que la fallida fusión con el colegio Jesuitinas constituyó un proceso "opaco y mal gestionado" que generó "la inquietud de las familias, la desviación de matriculación del alumnado" y "condenó al cierre definitivo del centro". Todo ello, según ha denunciado la central, se llevó a cabo "con el beneplácito y la complicidad del Gobierno Vasco".
Cargar más
Publicidad
X