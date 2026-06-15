Las trabajadoras de la limpieza de los servicios municipales cortan el acceso a Bilbao por San Mamés

Las trabajadoras de la limpieza de los servicios municipales del Ayuntamiento de Bilbao han bloqueado el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés este lunes a primera hora, en protesta por sus condiciones laborales.

Las trabajadoras han iniciado su novena semana de huelga para denunciar que la brecha salarial, en comparación con otros colectivos municipales, es muy grande.

Tras cortar el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés, las trabajadoras se dirigirán en manifestación hasta la plaza Moyua.