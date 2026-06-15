Conflicto laboral
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Las trabajadoras de la limpieza de los servicios municipales cortan el acceso a Bilbao por San Mamés

Las trabajadoras de limpieza de los servicios municipales del Ayuntamiento de Bilbao han iniciado su novena semana de huelga, por la mejora de sus condiciones laborales.
GARBITZAILEAK BILBON GREBA
Euskaraz irakurri: Udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea moztu dute San Mamesetik
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EITB

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Las trabajadoras de la limpieza de los servicios municipales del Ayuntamiento de Bilbao han bloqueado el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés este lunes a primera hora, en protesta por sus condiciones laborales.

Las trabajadoras han iniciado su novena semana de huelga para denunciar que la brecha salarial, en comparación con otros colectivos municipales, es muy grande. 

Tras cortar el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés, las trabajadoras se dirigirán en manifestación hasta la plaza Moyua

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Una protesta laboral bloquea el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés
Conflictos laborales Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Economía

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