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Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek hirirako sarbidea itxi dute, San Mamesen

Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek bederatzigarren greba-astea hasi dute, lan-baldintza hobeak eskatzeko.

GARBITZAILEAK BILBON GREBA
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EITB

Azken eguneratzea

Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute, San Mamesko tuneletatik, astelehen honetako lehen orduan, lan-baldintzak hobe diezazkieten.

Langileek bederatzigarren greba-astea hasi dute, beste udal-kolektibo batzuekiko soldata-arrakala oso handia dela salatzeko. 

San Mamesko Bilborako sarrera itxi ondoren, langileak manifestazioan joango dira Moyua plazaraino

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Lan protesta batek Bilborako sarbidea blokeatu du San Mameseko tuneletatik
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