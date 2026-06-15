Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek hirirako sarbidea itxi dute, San Mamesen
Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek bederatzigarren greba-astea hasi dute, lan-baldintza hobeak eskatzeko.
Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute, San Mamesko tuneletatik, astelehen honetako lehen orduan, lan-baldintzak hobe diezazkieten.
Langileek bederatzigarren greba-astea hasi dute, beste udal-kolektibo batzuekiko soldata-arrakala oso handia dela salatzeko.
San Mamesko Bilborako sarrera itxi ondoren, langileak manifestazioan joango dira Moyua plazaraino.
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