CAF obtuvo unas ventas de 4487 millones de euros en 2025, un 7 % más que en 2024
Según los datos ofrecidos en la Junta General de accionistas celebradas este sábado en Beasain, la compañía logró en 2025 un beneficio neto atribuible de 146 millones de euros, un 42 % más que al año anterior.
La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se ha marcado para los próximos años el objetivo de "seguir creciendo de forma rentable, mejorar progresivamente los márgenes, mantener una sólida disciplina financiera y continuar creando valor sostenible en el largo plazo", tras lograr en 2025 unas ventas de 4487 millones de euros, que suponen un 7 % más que en 2024.
Así lo ha anunciado este sábado su consejero delegado, Javier Martínez Ojinaga, durante la Junta General de Accionistas celebrada en Beasain (Gipuzkoa) para presentar los resultados del año pasado y dar a conocer las perspectivas de la empresa para 2026, tras firmar en Bélgica el contrato más elevado de toda su trayectoria que podría alcanzar los 3400 millones de euros.
Durante su intervención, el consejero delegado Martínez Ojinaga, ha advertido no obstante del peligro que supone la "competencia desleal" de "actores estatales, fuertemente subvencionados, de países terceros", a la que las compañías europeas se encuentran "cada vez más expuestas". "Si Europa no actúa a tiempo, estas tácticas podrían debilitar la base industrial europea", ha recalcado.
Beneficio de 146 millones
CAF obtuvo en 2025 un beneficio neto atribuible de 146 millones de euros (un 42 % más que al año anterior) y alcanzó una cifra de contratación histórica de 6027 millones (un 28 % más que el año anterior), así como con una cartera de pedidos en un nuevo máximo histórico de 16 235 millones. Un indicador que se ha vuelto a elevar hasta prácticamente los 18.000 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2026, lo que equivale a cuatro veces las ventas anuales, proporcionando una "elevada visibilidad" de ingresos para los próximos ejercicios y "una base sólida sobre la que seguir mejorando la rentabilidad", según Ojinaga.
Tras apelar al papel del negocio ferroviario como ancla del grupo, el consejero delegado se ha referido también a su "segmento bus" como otro "motor de generación de valor", en el que la firma Solaris logró en 2025 "cifras récord" tanto de contratación, más de 2000 millones de euros, como de ventas, cercanas a 1.200 millones de euros, con un "liderazgo indiscutible en movilidad urbana de cero emisiones en Europa".
Por su parte, el presidente del grupo, Andrés Arizkorreta, quien también ha intervenido en la reunión, ha destacado el modelo de gobierno corporativo de la firma, "sustentado en el cumplimiento normativo, el respeto a los Derechos Humanos y la observancia de los estándares éticos más exigentes, y orientado a la protección del interés social y a la creación de valor sostenible".
Protestas
Momentos antes de la Junta General de Accionistas, un grupo de personas convocadas por Amnistía Internacional y una docena de ONG se han concentrado ante la sede de CAF en protesta por la participación de la empresa en el tren ligero de Jerusalén, que conecta Israel con Palestina, mientras que cientos de personas se han manifestado en Beasain para pedir a la compañía su salida de este proyecto.
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