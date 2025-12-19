CAF gana finalmente el "contrato del siglo": fabricará trenes en Bélgica por 1700 millones de euros

CAF se ha adjudicado oficialmente el contrato público convocado en Bélgica para fabricar nuevos trenes por 1700 millones de euros, habiendo ya encargado un primer pedido que consiste en la entrega de 180 vagones de 54 000 plazas.

La compañía con sede en Beasain (Gipuzkoa) pone así fin a la incertidumbre que rodeaba a este contrato, que levantó una gran polémica en Bélgica, donde la francesa Alstom ya tiene varias fábricas y los sindicatos y políticos criticaron que esta empresa no se llevase el contrato.

Sin embargo, el gestor público ferroviario de ese país, la SNCB, decidió el pasado mes de febrero adjudicar a la vasca este contrato, una decisión que fue anulada por el propio Consejo de Estado de Bélgica, que pidió que se justificase de una manera más detallada la elección de CAF.

Posteriormente, debido a las presiones de sindicatos y partidos belgas por la participación de CAF en un contrato en Jerusalén, la SNCB pidió a la empresa vasca que confirmase que sus actividades respetan los derechos humanos e internacionales.

CAF lanzó un comunicado detallando su actividad en Cisjordania y defendiendo que sí respeta los derechos humanos, haciendo hincapié en que el tranvía que construye en Jerusalén beneficia al transporte tanto de judíos como de los árabes. No obstante, terminó entrando en una 'lista negra' de la ONU.

Este viernes, la SNCB ha comunicado que ya ha adjudicado oficialmente a CAF el contrato e incluso que ya le ha encargado los primeros trenes. Se trata de un primer pedido de 1700 millones de euros para 180 vagones con 54 000 plazas, que entrarán en servicio en 2030.

Además, ambas partes han firmado un contrato marco que permite encargos adicionales de construcción de trenes, hasta un total de 170 000 plazas durante los próximos 12 años, lo que podría impulsar esta cifra hasta los 3400 millones de euros.

En una nota, la compañía ha destacado su "dilatada trayectoria de éxitos" en los últimos años en Benelux, donde ha conseguido importantes contratos, entre ellos unidades de metro para Bruselas, unidades de metro y tranvía para Amsterdam y tranvías para Luxemburgo, Utrecht, Amberes y Lieja.

Además, ha suministrado más de 200 trenes de cercanías a la operadora holandesa NS (Nederlandse Spoorwegen), entre otros.

Euskotren adjudica a CAF la fabricación de nueve tranvías en Vitoria

Por otro lado, Euskotren ha adjudicado a CAF la fabricación de nueve tranvías extralargos para poder ofrecer servicio una vez entre en marcha el proyectado ramal de Zabalgana del tranvía de Vitoria-Gasteiz, con una inversión de 48 801 000 euros y que deberán ser entregados progresivamente entre 2028 y 2029.

La longitud de los nuevos tranvías, de siete módulos, 44 metros de largo y capacidad para 400 personas, será igual a la de las siete unidades extralargas actualmente en circulación y a las tres que se están fabricando en estos momentos, según ha informado en un comunicado el Departamento de Movilidad Sostenible de Gobierno vasco.

Entre sus características técnicas, se contempla mejorar el confort en el viaje con un nuevo sistema de climatización que permitirá hacer frente a los días de calor intenso.

Además, tanto en las tres unidades en fabricación como en las nuevas adquisiciones, se incorporarán medidas específicas para avanzar hacia la accesibilidad universal. Por ello, en los 12 nuevos tranvías la señalética seguirá nuevos parámetros de accesibilidad universal, no contarán con asientos abatibles y se utilizará una distinción cromática para aquellos asientos de uso prioritario, de manera que se identifiquen mejor.

Asimismo, las nuevas unidades, al igual que las actuales, tendrán una puerta específica reservada para la entrada y salida de personas con discapacidades motoras, auditivas y visuales. También disponen de espacios específicos para que las personas en sillas de ruedas puedan viajar con comodidad y seguridad.

Con el objetivo de facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual en el interior de los tranvías, las unidades nuevas incorporarán de fábrica el prototipo de suelo podotáctil que ha creado Euskotren específicamente para el servicio tranviario de Euskadi y que se empezará a instalar en toda la flota, una vez superado el periodo de prueba en el que han colaborado diferentes asociaciones como ONCE e Itxaropena.