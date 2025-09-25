Las claves del ‘contrato del siglo’ adjudicado a CAF en Bélgica
La empresa CAF, con sede en Beasain, ya tiene vía libre para firmar el denominado como ‘el contrato del siglo’ con la compañía ferroviaria belga SCNB, tras el rechazo definitivo del Consejo de Estado de Bélgica a los recursos de Alstom y Siemens.
La designación de CAF provocó que Alstom que fue segundo en el proceso de licitación, impugnara la decisión, protesta a la que también se sumó el grupo alemán Siemens.
CAF mejoró en 100 millones de euros las ofertas de sus competidores.
El megacontrato, en cifras
Contrato: Para la fabricación y mantenimiento con la operadora belga SCNB
Valor: De entre 1695 y 3400 millones de euros
Pedido: Para el suministro de 600 nuevos vagones. Además, deberá suministrar piezas, formar personal y prestar soporte técnico.
Duración: CAF contribuirá así a la renovación de la flota ferroviaria belga hasta el año 2032 para atender al incremento del número de pasajeros
Capacidad (plazas): El operador ferroviario belga busca reemplazar trenes que sumen como mínimo 54.000 plazas y como máximo 170.000.
Tipo de vagones: El contrato incluye el suministro de trenes impulsados por baterías que sustituirán a los actuales vagones diésel.
Características de los trenes: Los trenes incluyen accesibilidad para personas con movilidad reducida, zonas de silencio, pantallas de información, conectividad y espacio suficiente para bicicletas.
¿Y ahora qué?: Falta por acordar los últimos detalles y firmar los términos del contrato.
