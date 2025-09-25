CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Enpresa gipuzkoarrak Belgikako trenbideetarako bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.
CAF enpresa, egoitza Beasainen duena, bere historiako kontraturik handienetakoa sinatzetik geroz eta gertuago dago. Azken oztopoak gaindituta, eta ezustekorik ezean, mendeko kontratua deitu izan dena beretzat izango da.
Belgikako Estatu Kontseiluak atzera bota du asteazken honetan SNCB Belgikako trenbide konpainia publikoa CAF tren ekoizlea "lehentasunezko lizitatzaile" izendatzeko hartutako erabakiaren aurka Alstom enpresa frantziarrak (Siemens alemaniarrarekin batera) aurkeztutako helegitea.
CAFek 100 milioi eurotan hobetu zituen lehiakideen eskaintzak.
Megakontratua, zenbakitan
Kontratua: SCNB Belgikako trenbide konpainia publikoarekin 600 tren egiteko eta horien mantenimendua egiteko
Zenbatekoa: 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa
Eskaera: 600 berri egiteko. Gainera, CAFek piezak hornitu, langileak prestatu eta euskarri teknikoa eskaini beharko du.
Iraupena: Trenen berritzean parte hartuko du CAFek, 2032. urtera arte
Gaitasuna (plazak): Balizko akordioaren arabera, gutxienez 54.000 eta gehienez 170.000 ekoitziko ditu.
Bagoi motak: Kontratuak egungo diesel trenak ordezkatuko dituzten bateria bidezko trenak aurreikusten ditu.
Trenen ezaugarriak: Mugikortasun gutxiko pertsonentzako irisgarriak, isiltasun guneak, informazio pantailak, konektibitatea eta bizikletentzako espazio nahikoa
Eta orain zer?: Azken xehetasunak adostea eta kontratuaren baldintzak sinatzea falta da
