INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan

Enpresa gipuzkoarrak Belgikako trenbideetarako bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa. 

CAFek Beasainen duen lantegia. Artxiboko argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

CAF enpresa, egoitza Beasainen duena, bere historiako kontraturik handienetakoa sinatzetik geroz eta gertuago dago. Azken oztopoak gaindituta, eta ezustekorik ezean, mendeko kontratua deitu izan dena beretzat izango da. 

Belgikako Estatu Kontseiluak atzera bota du asteazken honetan SNCB Belgikako trenbide konpainia publikoa CAF tren ekoizlea  "lehentasunezko lizitatzaile" izendatzeko hartutako erabakiaren aurka Alstom enpresa frantziarrak (Siemens alemaniarrarekin batera) aurkeztutako helegitea. 

CAFek 100 milioi eurotan hobetu zituen lehiakideen eskaintzak.

Megakontratua, zenbakitan

Kontratua: SCNB Belgikako trenbide konpainia publikoarekin 600 tren egiteko eta horien mantenimendua egiteko

Zenbatekoa: 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa 

Eskaera: 600 berri egiteko. Gainera, CAFek piezak hornitu, langileak prestatu eta euskarri teknikoa eskaini beharko du. 

Iraupena: Trenen berritzean parte hartuko du CAFek, 2032. urtera arte

Gaitasuna (plazak): Balizko akordioaren arabera, gutxienez 54.000 eta gehienez 170.000 ekoitziko ditu. 

Bagoi motak: Kontratuak egungo diesel trenak ordezkatuko dituzten bateria bidezko trenak aurreikusten ditu. 

Trenen ezaugarriak: Mugikortasun gutxiko pertsonentzako irisgarriak, isiltasun guneak, informazio pantailak, konektibitatea eta bizikletentzako espazio nahikoa

Eta orain zer?: Azken xehetasunak adostea eta kontratuaren baldintzak sinatzea falta da

Industria Beasain Enpresaburuak Belgika Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Entrevista a Igor Arroyo en Radio Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

LABen ustez "udazken gorria" datorkio patronalari, EAErako LGS propioa negoziatzea onartu ezean

Igor Arroyo LABen koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, patronalak 1.500 euro gordineko langilearteko soldata ezartzeko proposamena "blokeatzen" jarraitzen badu, sindikatuak "gatazkak sortuko ditu, mahaiz mahai, diru-sarrera horien azpitik dauden sektore guztietan". Imanol Pradales lehendakariari ere dei egin dio, eta Confebaski "presioa" egiteko eskatu dio, negoziazio mahaian "eser dadin". Eusko Jaurlaritzak "horretarako baliabideak" dituela gaineratu du.

Gehiago kargatu