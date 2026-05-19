HARTZEKODUNEN KONKURTSOA
Papresak erosteko eskaintza bakarra jaso du: CL Grupo Industrialek aurkeztu du proposamen loteslea

Papresa hartzekodunen konkurtsoan sartu eta lehen asteetan balizko iteresdun gehiago zeudela aditzera eman bazen ere, euskal talde bat barne, ez dira eskaintza gehiago aurkeztu ezarritako epearen barruan; CL Group enpresak (Cristian Layri lotutakoa) bakarrik egin du hura erosteko eskaintza loteslea.

(Foto de ARCHIVO) Papresa en Errenteria REMITIDA / HANDOUT por PAPRESA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2018
EITBren artxiboko irudia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Papresa erosteko enpresa bakarra aurkeztu da azkenean: CL Grupo Industrial (Cristian Layri lotutakoa) taldeak egin du eskaintza lotesle bakarra, lantegia hartzekodunen konkurtsoan sartu ondoren. 

Proposamenak bi ekoizpen-lerroak eta langileen %72 hartuko lituzke barne; Enpresa Batzordeak, ordea, ez du ontzat jo aurreikusitako kaleratzerik.

Lehen asteetan balizko interesdun gehiago zeudela aipatu bazen ere— enpresa-batzordeak aipatutako euskal talde bat barne —, ez da eskaintza alternatibo loteslerik aurkeztu ezarritako epearen barruan.

Papresako langileen ordezkariek gaur eguerdian bertan jaso dute eskaintza horren inguruko informazioa, lantegi atarian bilkura egiten ari zirela.

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta PAPRESAko batzordea gaur arratsaldean bilduko dira CL Group erosteko eskaintzaren ostean
Errenteria Lan gatazkak Ekonomia

