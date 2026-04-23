Cristian Layk Papresa erosteko eskaintza egin du
Extremadurako taldearen iturriek adierazi dute erosteko proposamena egin egin dela. Enpresaren bi ekoizpen-lerroen jarraipena planteatzen du, bai enbalajearena, baita prentsa-paperarena ere.
Errenteriako Papresa paper-fabrika hartzekodunen konkurtsoan sartu da, eta CL Grupo Industrial enpresak (Cristian Layri lotutakoa) hura erosteko eskaintza loteslea egin du.
Extremadurako taldeak erosketa-proposamena egin egin duela adierazi du. Enpresaren bi ekoizpen-lerroen jarraipena planteatzen du, bai enbalajearena, bai prentsa-paperarena. Gipuzkoako konpainiak likidazio-fasean ekin dio konkurtso-prozesuari, produkzio-unitatearen gaineko eskaintza hori kasuaren ardura duen epaitegiaren ediktuan jasota baitago.
Prozedurak hamabost eguneko epea zabaltzen du orain, enpresa eskuratzeko interesa duten beste eskaintza batzuk aurkeztu ahal izateko.
Bestalde, langileen batzordeak uste du "albiste ona" izan litekeela, jarduerak jarrai dezala bermatzeko. Hala ere, azpimarratu du oraindik ez zaizkiela helarazi CL Grupo Industrialen eskaintzaren xehetasunak eta, horregatik, ezin dutela horri buruzko jarrerarik hartu.
