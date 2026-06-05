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EAEko ekonomia % 2,2 hazi da iazko martxotik aurtengora, zerbitzuek eta eraikuntzak bultzatuta

12.434 lanpostu sortu dira urtebetean Euskal Autonomia Erkidegoan. Enpleguaren urte arteko bilakaera positiboa izan da eraikuntzan (% 1,2) eta zerbitzuetan; aitzitik, % 0,2 egin du atzera industrian eta lehen sektorean.

HANOI (Vietnam), 16/04/2026.- A laborer works at a construction site in Hanoi, Vietnam, 16 April 2026. The International Monetary Fund (IMF) lowered its global economic growth projection for 2026 to 3.1 percent, down 0.2 percent from its previous forecast due to uncertainty and escalating conflict in the Middle East. EFE/EPA/LUONG THAI LINH

EAEko ekonomia hazi egin da azken urtebetean, eraikuntzak eta zerbitzuek bultzatuta. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Produktu Gordina (BPG) % 2,2 hazi da 2026ko lehen hiruhilekoan, iazko epe bereko datuekin alderatuta, Eustat Euskal Estatistika Institutuak gaur plazaratu dituen datuen arabera. Zerbitzuen eta eraikuntzaren sektoreak izan dira hazkunde horren eragile nagusiak, industriak atzera egin baitu. 

Datuak lurraldez lurralde aztertuta, ekonomiaren % 2,3 hazi da urtebetean Araban eta Bizkaian, EAEko batez bestekoaren gainetik, eta % 2, berriz, Gipuzkoan. 

Hazkundea, sektorez sektore

Zerbitzuen sektorearen jarduera % 2,9 hazi da 2025eko hiruhileko beraren aldean, eta % 1,1 aurreko urteko azken hiruhilekoaren aldean.

Eraikuntzak % 2,5eko urte arteko hazkundea izan du.

Industriak % 0,3 egin du behera aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta eta % 1,1 azken hiruhilekotik. 

12.434 lanpostu sortu dira urtebetean

Enpleguak, lanaldi osoaren baliokide diren lanpostuetan neurtuta, % 1,3 egin du gora, aurreko urtean baino 12.434 lanpostu gehiago zenbatu baitituzte. Azken hiruhilekoan, ostera, igoera % 0,2koa izan da.

Enpleguaren urte arteko bilakaera positiboa izan da eraikuntzan (% 1,2) eta zerbitzuetan (% 1,7); aitzitik, % 0,2 egin du atzera industrian eta lehen sektorean.

Langabezia igo egin da EAEn abendutik hona, baina behera egin du iazko martxotik
Eustat Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa BPGd

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