La economía de la CAV crece un 2,2 % hasta marzo empujada por los servicios y la construcción

La economía de la Comunidad Autónoma Vasca creció en el primer trimestre un 2,2 % respecto al mismo periodo del año pasado, empujada por la buena marcha de los servicios y la construcción y pese a que la industria registró un descenso en su actividad, según datos publicados este viernes por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.

Por territorios, en el primer trimestre el crecimiento interanual del PIB de Bizkaia y Álava fue algo superior a la media de la CAV, un 2,3 %, mientras que el de Gipuzkoa se quedó en el 2 %.