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La economía de la CAV crece un 2,2 % hasta marzo empujada por los servicios y la construcción

Por lo que respecta al empleo, en el último año se han creado 12 434 puestos de trabajo. Por sectores, el trabajo ha descendido un 0,2 % en la industria y el sector primario, pero, ha crecido en la construcción, un 1,2 %, y en los servicios, un 1,7 %.

HANOI (Vietnam), 16/04/2026.- A laborer works at a construction site in Hanoi, Vietnam, 16 April 2026. The International Monetary Fund (IMF) lowered its global economic growth projection for 2026 to 3.1 percent, down 0.2 percent from its previous forecast due to uncertainty and escalating conflict in the Middle East. EFE/EPA/LUONG THAI LINH
La construcción y los servicios han sido los que más han tirado de la economía de la CAV entre enero y marzo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAEko ekonomia % 2,2 hazi da iazko martxotik aurtengora, zerbitzuek eta eraikuntzak bultzatuta
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EITB

Última actualización

La economía de la Comunidad Autónoma Vasca creció en el primer trimestre un 2,2 % respecto al mismo periodo del año pasado, empujada por la buena marcha de los servicios y la construcción y pese a que la industria registró un descenso en su actividad, según datos publicados este viernes por el Instituto Vasco de Estadística Eustat

Por territorios, en el primer trimestre el crecimiento interanual del PIB de Bizkaia y Álava fue algo superior a la media de la CAV, un 2,3 %, mientras que el de Gipuzkoa se quedó en el 2 %.

Crecimiento por sectores

La construcción y los servicios han sido los sectores que más han tirado de la economía vasca entre enero y marzo, especialmente este último que creció un 2,9 % respecto del mismo trimestre del año pasado y un 1,1 % sobre los tres últimos meses de 2025.

La construcción creció respecto de la actividad de hace un año un 2,5 %, un punto más que el crecimiento intertrimestral.

La industria descendió un 0,3 % en el primer trimestre y un 1,1 % en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. 

12 434 nuevos empleos en un año

Por lo que respecta al empleo, medido en puestos de trabajo a tiempo completo, este creció un 1,3 % en relación con el primer trimestre de 2025 y un 0,2 % en comparación con el de octubre-diciembre del año pasado.

Por sectores, el trabajo descendió un 0,2 % en la industria y el sector primario, pero, en consonancia con la evolución del sector, creció en la construcción, un 1,2 %, y en los servicios, un 1,7 %. 

El primer trimestre del año finaliza en Euskadi con más paro que en diciembre, pero menos que hace un año
Eustat Economía Comunidad Autonóma Vasca PIB

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