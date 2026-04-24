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El primer trimestre del año finaliza en Euskadi con más paro que en diciembre, pero menos que hace un año

Los datos del primer trimestre de 2026 publicados este viernes por Eustat, reflejan un descenso de 2700 personas ocupadas y un aumento de 5900 personas paradas respecto del trimestre anterior. La tasa de paro se sitúa en el 6,7 %, y el paro juvenil en el 12,5 %.
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La ocupación en construcción ha aumentado un 7 % desde diciembre. Foto de archivo de EFE.
Euskaraz irakurri: Langabezia igo egin da EAEn abendutik hona, baina behera egin du iazko martxotik
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Olatz Prat | EITB

Última actualización

EUSTAT, el Instituto Vasco de Estadística, ha publicado este miércoles los últimos datos correspondientes a la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (EPA). De ellos se extrae que el primer trimestre de 2026 se ha cerrado en Euskadi con un empeoramiento en comparación con el trimestre anterior, aunque con avances respecto a los datos del mismo trimestre de 2025.

Los datos del primer trimestre de 2026 reflejan un descenso de 2700 personas ocupadas y un aumento de 5900 personas paradas respecto del trimestre anterior.

La cifra de personas ocupadas se sitúa en 1 013 600, 2700 menos que en el trimestre anterior, pero 18 700 más que el mismo trimestre del año anterior (1,9 %).

Con respecto al trimestre previo, cae la ocupación en el sector servicios en 3800 personas (-0,5 %) y en 3200 en la industria (-1,6 %). Por el contrario, aumenta en la construcción en 4200 personas (+7 %) y en el sector primario en 100 (+1,1 %).

El número de personas paradas se estima en 73 300 en este primer trimestre de 2026. Son 5900 más que el trimestre anterior, alcanzando una tasa de paro el 6,7 %, cinco décimas porcentuales más que el trimestre precedente.

Sin embargo, en comparación con el mismo trimestre de 2025, los datos muestran que hay en Euskadi 1300 personas que han dejado de estar en situación de desempleo, lo que supone un descenso de 3 décimas porcentuales (del 7 % al 6,7%).

Entre los jóvenes de 16 a 24 años la tasa de paro se sitúa en el 12,5 %, 9 décimas porcentuales más que en el trimestre anterior y una décima menos que el mismo trimestre del año anterior.

El 56,4 % de la población de 16 y más años de Euskadi es activa, mismo porcentaje que el trimestre anterior. Entre la población de 16 a 64 años, la tasa de ocupación desciende cuatro décima, hasta el 71,5 %.

Paro Trabajo Eustat Economía

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