ELA acusa a la patronal de usar el absentismo para "desviar el foco" de la salud laboral

El sindicato ELA ha acusado a la patronal de utilizar el absentismo, que "en Euskal Herria es 0 %", para "desviar el foco" de la salud laboral, al tiempo que ha advertido que los accidentes laborales y las bajas médicas son consecuencia directa de "las condiciones de trabajo precarias impulsadas por la patronal".

El sindicato ha anunciado que el próximo 28 de abril celebrará un acto en Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bajo el lema “En Euskal Herria el absentismo es 0 %. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea”.

Según ha señalado ELA en una nota, este evento "sacará a la luz las prácticas de presión y control en el trabajo" a través del "testimonios de casos concretos", pues el 28 de abril debe ser un día "de denuncia y movilización, y no una conmemoración simbólica".

La central sindical ha asegurado que el aumento de la siniestralidad laboral y de las bajas médicas "no es casual", sino consecuencia de la precariedad y de "un modelo empresarial que prioriza la productividad y el recorte de costes sobre la salud".

También ha criticado que tanto la patronal como empresas y medios de comunicación utilicen el término absentismo "sugiriendo" que los trabajadores no acuden a su puesto "de forma voluntaria", cuando a su juicio, "en Euskal Herria no constituye un problema real en los términos en los que se plantea, ni refleja una realidad objetiva".

En este sentido, ELA ha alertado de que estos discursos se están empleando "cada vez más" para "justificar medidas de control y sanción, trasladar la responsabilidad a la clase trabajadora y contribuir a su criminalización".

Bajo "esa etiqueta" de absentismo, han recordado, "se mezclan situaciones muy diferentes", como las bajas por enfermedad o accidente, los permisos retribuidos, las reducciones de jornada por conciliación, las ausencias para acudir a consultas médicas o las horas sindicales.

"En lugar de abordar las causas estructurales del deterioro de la salud laboral, se están impulsando medidas orientadas al control de las personas trabajadoras, como el refuerzo del papel de las mutuas en la gestión de las bajas, los mecanismos de vigilancia o los incentivos para acortar las incapacidades temporales", ha denunciado, para lamentar que son medidas que "desplazan el foco del problema y no contribuyen a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo".

Por ello, ELA ha reclamado un "cambio de enfoque" en las políticas de salud laboral, centrado en la prevención real y en la mejora de las condiciones de trabajo.

Entre sus propuestas, se encuentra el refuerzo de la Inspección de Trabajo, con un aumento de la plantilla de hasta 120 personas en la CAV y hasta 45 en Navarra, para acercarla a la media europea; una mayor inversión en el sistema sanitario público, incluida la atención a la salud mental; o el desarrollo de políticas efectivas de prevención en las empresas, con participación de las plantillas.