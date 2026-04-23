ELA acusa a la patronal de usar el absentismo para "desviar el foco" de la salud laboral
El sindicato ELA ha acusado a la patronal de utilizar el absentismo, que "en Euskal Herria es 0 %", para "desviar el foco" de la salud laboral, al tiempo que ha advertido que los accidentes laborales y las bajas médicas son consecuencia directa de "las condiciones de trabajo precarias impulsadas por la patronal".
El sindicato ha anunciado que el próximo 28 de abril celebrará un acto en Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bajo el lema “En Euskal Herria el absentismo es 0 %. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea”.
Según ha señalado ELA en una nota, este evento "sacará a la luz las prácticas de presión y control en el trabajo" a través del "testimonios de casos concretos", pues el 28 de abril debe ser un día "de denuncia y movilización, y no una conmemoración simbólica".
La central sindical ha asegurado que el aumento de la siniestralidad laboral y de las bajas médicas "no es casual", sino consecuencia de la precariedad y de "un modelo empresarial que prioriza la productividad y el recorte de costes sobre la salud".
También ha criticado que tanto la patronal como empresas y medios de comunicación utilicen el término absentismo "sugiriendo" que los trabajadores no acuden a su puesto "de forma voluntaria", cuando a su juicio, "en Euskal Herria no constituye un problema real en los términos en los que se plantea, ni refleja una realidad objetiva".
En este sentido, ELA ha alertado de que estos discursos se están empleando "cada vez más" para "justificar medidas de control y sanción, trasladar la responsabilidad a la clase trabajadora y contribuir a su criminalización".
Bajo "esa etiqueta" de absentismo, han recordado, "se mezclan situaciones muy diferentes", como las bajas por enfermedad o accidente, los permisos retribuidos, las reducciones de jornada por conciliación, las ausencias para acudir a consultas médicas o las horas sindicales.
"En lugar de abordar las causas estructurales del deterioro de la salud laboral, se están impulsando medidas orientadas al control de las personas trabajadoras, como el refuerzo del papel de las mutuas en la gestión de las bajas, los mecanismos de vigilancia o los incentivos para acortar las incapacidades temporales", ha denunciado, para lamentar que son medidas que "desplazan el foco del problema y no contribuyen a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo".
Por ello, ELA ha reclamado un "cambio de enfoque" en las políticas de salud laboral, centrado en la prevención real y en la mejora de las condiciones de trabajo.
Entre sus propuestas, se encuentra el refuerzo de la Inspección de Trabajo, con un aumento de la plantilla de hasta 120 personas en la CAV y hasta 45 en Navarra, para acercarla a la media europea; una mayor inversión en el sistema sanitario público, incluida la atención a la salud mental; o el desarrollo de políticas efectivas de prevención en las empresas, con participación de las plantillas.
Te puede interesar
Euskadi impulsa un Hub de combustibles renovables que movilizará 250 millones en 3 años y creará 1200 empleos
Es uno de los proyectos transformadores del Plan Industria y está liderado por Petronor, que traccionará a 51 empresas, 23 de ellas pymes.
ELA, UGT, LAB y ESK impugnan el ERE de Tubos Reunidos ante el TSJPV
La mayoría sindical, que hoy ha vuelto a manifestarse frente a la sede de la empresa en Bilbao, ha recurrido el expediente de regulación de empleo que contempla 242 despidos. Consideran que la medida no es proporcional y que las causas del ERE no están debidamente acreditas.
Cristian Lay presenta una oferta de compra a Papresa tras su entrada en concurso
La propuesta de compra, confirmada por fuentes del grupo extremeño, plantea la continuidad de las dos líneas productivas de la empresa, tanto la de embalaje como la de papel prensa.
Más de 100 mil personas se inscriben en la primera fase de la OPE de Osakidetza
Se trata del mayor número de inscripciones de los procesos realizados hasta la fecha. En esta fase, se han ofertado plazas para 9 categorías, entre ellas las de administración, enfermería y celadoras/es. Los exámenes se celebrarán en junio.
Torres teme que las afecciones en Tubos Reunidos o Tubacex por la guerra en Irán no sean las últimas en la industria vasca
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que si el conflicto en Irán persiste la industria vasca se verá afectada "seguramente" por EREs como el de Tubos Reunidos, que "fue el primero pero no será el último", o ERTEs como el que no descarta Tubacex ya que, ha subrayado, "el sector industrial vasco está muy ligado a ese comercio internacional y a la situación energética".
El 78 % de los titulados universitarios vascos se queda en Euskadi; en el caso de FP, hasta el 94 %
Entre los titulados universitarios, el 22 % sale fuera de Euskadi, aunque la mayoría lo hacen por “motivos personales”, según el informe-diagnóstico Fuga de Talento en Euskadi.
Bruselas presenta su paquete energético: plantea rebajas en el impuesto de la luz, aunque no incluye la recomendación del teletrabajo
La Comisión Europea propone ayudas inmediatas, con medidas estructurales para acelerar la electrificación y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Lufthansa cancela 20 000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible
La compañía ha informado de que la eliminación de 20 000 vuelos supone ahorrar unas 40 000 toneladas de queroseno, un producto que ha duplicado su precio desde el estallido de la guerra en Irán.
La dirección de Tubacex ultima medidas por la reducción de la carga de trabajo tras el cierre del estrecho de Ormuz
Tubacex, con plantas en Llodio y Amurrio, no descarta presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).