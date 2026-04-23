Cristian Lay presenta una oferta de compra a Papresa tras su entrada en concurso
La propuesta de compra, confirmada por fuentes del grupo extremeño, plantea la continuidad de las dos líneas productivas de la empresa, tanto la de embalaje como la de papel prensa.
La papelera Papresa, con planta en Errenteria, ha entrado en concurso voluntario de acreedores con una oferta vinculante de adquisición presentada por CL Grupo Industrial, vinculado a Cristian Lay.
La propuesta de compra, confirmada por fuentes del grupo extremeño, plantea la continuidad de las dos líneas productivas de la empresa, tanto la de embalaje como la de papel prensa. La compañía guipuzcoana ha iniciado el proceso concursal en fase de liquidación, con esta oferta sobre su unidad productiva ya recogida en el edicto del juzgado encargado del caso.
El procedimiento abre ahora un plazo de quince días para que puedan presentarse otras posibles ofertas de adquisición interesadas en hacerse con la empresa.
Por su parte, el comité de empresa considera que esta nueva fase podría ser una “buena noticia”, al contemplar la continuidad de la actividad. No obstante, ha subrayado que aún no conoce los detalles de la oferta de CL Grupo Industrial y que, por ello, no puede adoptar una posición al respecto.
Te puede interesar
Más de 100 mil personas se inscriben en la primera fase de la OPE de Osakidetza
Se trata del mayor número de inscripciones de los procesos realizados hasta la fecha. En esta fase, se han ofertado plazas para 9 categorías, entre ellas las de administración, enfermería y celadoras/es. Los exámenes se celebrarán en junio.
Torres teme que las afecciones en Tubos Reunidos o Tubacex por la guerra en Irán no sean las últimas en la industria vasca
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que si el conflicto en Irán persiste la industria vasca se verá afectada "seguramente" por EREs como el de Tubos Reunidos, que "fue el primero pero no será el último", o ERTEs como el que no descarta Tubacex ya que, ha subrayado, "el sector industrial vasco está muy ligado a ese comercio internacional y a la situación energética".
El 78 % de los titulados universitarios vascos se queda en Euskadi; en el caso de FP, hasta el 94 %
Entre los titulados universitarios, el 22 % sale fuera de Euskadi, aunque la mayoría lo hacen por “motivos personales”, según el informe-diagnóstico Fuga de Talento en Euskadi.
Bruselas presenta su paquete energético: plantea rebajas en el impuesto de la luz, aunque no incluye la recomendación del teletrabajo
La Comisión Europea propone ayudas inmediatas, con medidas estructurales para acelerar la electrificación y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Lufthansa cancela 20 000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible
La compañía ha informado de que la eliminación de 20 000 vuelos supone ahorrar unas 40 000 toneladas de queroseno, un producto que ha duplicado su precio desde el estallido de la guerra en Irán.
La dirección de Tubacex ultima medidas por la reducción de la carga de trabajo tras el cierre del estrecho de Ormuz
Tubacex, con plantas en Llodio y Amurrio, no descarta presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
ELA y LAB denuncian que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda beneficia a propietarios
Sobre los índices de precios que establecen los límites de precios de alquiler en las zonas tensionadas, las centrales creen que se está contribuyendo a consolidar la actual escalada de precios. "Aunque se pone límite a las subidas, los precios pueden seguir aumentando", denuncian.
La patronal del sector aéreo del Estado español descarta problemas de combustible este verano
Las aerolíneas españolas tienen cuantificado un incremento del 5,7 % en los asientos programados para la temporada de verano 2026, que alcanzan los 260 millones, en comparación con un año antes y pese a los desafíos derivados del conflicto en Oriente Próximo.
El Gobierno Vasco aprueba el Plan Trienal de Empleo que prevé la creación de más de 20 000 empleos entre 2025 y 2027
El plan trienal refuerza además la coordinación entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y las entidades locales, así como la colaboración con los agentes sociales y económicos.