La papelera Papresa, con planta en Errenteria, ha entrado en concurso voluntario de acreedores con una oferta vinculante de adquisición presentada por CL Grupo Industrial, vinculado a Cristian Lay.

La propuesta de compra, confirmada por fuentes del grupo extremeño, plantea la continuidad de las dos líneas productivas de la empresa, tanto la de embalaje como la de papel prensa. La compañía guipuzcoana ha iniciado el proceso concursal en fase de liquidación, con esta oferta sobre su unidad productiva ya recogida en el edicto del juzgado encargado del caso.

El procedimiento abre ahora un plazo de quince días para que puedan presentarse otras posibles ofertas de adquisición interesadas en hacerse con la empresa.

Por su parte, el comité de empresa considera que esta nueva fase podría ser una “buena noticia”, al contemplar la continuidad de la actividad. No obstante, ha subrayado que aún no conoce los detalles de la oferta de CL Grupo Industrial y que, por ello, no puede adoptar una posición al respecto.