Volkswagen Navarra inicia la producción en serie de coches eléctricos

Volkswagen Navarra ha empezado a producir en serie el Škoda Epiq, el primer vehículo 100 % eléctrico que sale de las líneas de su planta de Landaben.

El Škoda Epiq se une, como tercer modelo de Volkswagen Navarra, a los Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo, ambos con motores de combustión, a la espera de la llegada del cuarto modelo, el Volkswagen ID.

Con motivo del inicio de la producción, se ha celebrado este jueves un evento en la fábrica que ha contado con la asistencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo; el Chief Production Officer para la Región Ibérica, André Kleb; y el director de Producción y Logística de Škoda Auto, Andreas Dick, y el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, según ha informado la multinacional alemana en un comunicado.

La transición hacia la electrificación ha sido "modélica" por el "excelente trabajo y el compromiso" de los equipos, según Hobusch. Por su parte, Chivite ha felicitado a Volkswagen por este "hito histórico".