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Katean osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa atera da Volkswagen multinazionalak Landabenen duen lantegitik

Škoda Epiq modeloa da Iruñean osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa. Horrez gain, konbustioko T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko du Nafarroako Volkswagenek.

Encuentro en Volkswagen Navarra con motivo del inicio de la producción de coches eléctricos. REMITIDA / HANDOUT por ©JESÚS M GARZARON Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/6/2026
Topaketa Nafarroako Volkswagenen auto elektrikoen ekoizpenaren hasieraren harira. Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Katean osorik ekoitzi den lehen auto elektrikoa atera da gaur goizean Volkswagen multinazionalak Iruñean duen lantegitik. 

Škoda Epiq modeloa da, hain zuzen ere, Nafarroako Volkswagenek Landabenen ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa. Horrez gain, konbustioko T-Cross eta Taigo modeloak egiten jarraituko du eta laster bigarren modelo elektriko bat (ID-Cross) ekoizten hasiko da.

Ekoizpenaren hasierarekin bat eginez, ekitaldia egin dute gaur Iruñeko lantegian. Bertan izan dira, Maria Chivite Nafarroako presidentea, Mikel Irujo Nafarroako Industria kontseilaria eta Michael Hobusch Nafarroako Volkswageneko presidentea. 

Chiviteren arabera, gaurkoa "mugarri historiko" bat da. Hobusch-ek bere aldetik, elektrifikaziorako trantsizioa "eredugarria" izan dela nabarmendu du. 

Eguneko Titularrak Volkswagen Iruñea Automobilgintza Nafarroa Ekonomia

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