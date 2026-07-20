Osasuneko mahai sektoriala
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Grebari eutsiko al diote medikuek Osakidetzaren eta SMEren arteko akordioaren ostean?

Euskadiko Medikuen Sindikatuak eta Estatuko Greba Batzordea osatzen duten gainerako sindikatuek greba mugagabea iragarri zuten irailetik aurrera, ekainean Estatutu Marko Orokorra onartu ondoren. Osakidetzako zuzendaritzarekin lortutako akordio honek medikuen lan-baldintzetako batzuk hobetzen ditu, baina ez ditu haien eskaera guztiak betetzen.

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Artxiboko irudia: Medikuak lanean.

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A. Aramendi Elduaien | EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan mahai sektorialean Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak berretsi duten akordioak medikuen guardien sistema eta soldatak hobetzen ditu. Hala ere, ez dira medikuen eskaera guztiak asetzen eta ez dago batere argi irailetik aurrera deituta dagoen greba mugagabea bertan behera geldituko den ala ez. Akordioak, ordea, eragina izan dezake sendagileek egiten dituzten borondatezko aparteko orduetan, peonadak deiturikoetan.

Euskadiko osasun-sistema publikoko medikuek hilabeteak daramatzate bi lan-gatazkatan murgilduta: lehenengoa Osasun Ministerioarekin daukate, estatutu marko propio bat eskatuz; bigarrena, berriz, Eusko Jaurlaritzarekin eta Osakidetzako zuzendaritzarekin, sistema autonomikoari lotutako lan-baldintzak hobetzea aldarrikatzeko.

Euskadin ordezkaritza duten medikuen elkarteek bi gatazkak bereizten dituzte, eta argi uzten dute akordio horrek ez duela automatikoki desaktibatzen Estatuko Greba Batzordeak udazkenerako deitutako greba, Ministroen Kontseiluak Estatutu Markoaren erreforma onartu zuenean eta osagileentzat estatutu berezitu bat sortzeari uko egin zionean deitutakoa.

Mabel Arciniega SMEko bozeramaileak ziurtatu du bere elkarteak berretsi egingo duela Estatuko Greba Batzordeak hartzen duen erabakia.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Sendagileen beste kolektibo batzuek, Medicos Unidos por sus Derechos (MUD) elkarteak adibidez, argi eta garbi bereizten dituzte bi gatazkak. Elena del Val Donostiako Ospitaleko medikuak eta MUDeko kideak berretsi du akordio horrek ez dakarrela greba etetea.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Eragin positiboa itxaron zerrendetan

Zalantzak zalantza, Osakidetzako zuzendaritzarekin lortu duten akordio horrek eragina izan dezake peonadetan, eta, ondorioz, itxaron-zerrendetan. 

SMEk uste du akordioa ona dela eta bere afiliatuei gomendatu die borondatezko aparteko ordu horiei berriro heltzeko. Hala ere, Arciniegak aitortzen duenez, peonadak borondatezkoak dira eta, beraz, profesional bakoitzaren borondatearen esku geratuko da ordu horiek egitea edo ez.

Ohiko ordutegitik aparte egiten dituzten lanordu horien helburu nagusia itxaron-zerrendak murriztea da. Osakidetzaren arabera, azken hilabeteetan nabarmen handitu dira lan gatazkaren ondorioz. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariaren iritziz, akordioak eragina izango du eta abuztutik aurrera egoera nabarmen hobetuko da.

Iragarkia
18:00 - 20:00

SME sindikatuak eta MUD elkarteak akordioa gogo onez hartu duten arren, bi kolektiboek azpimarratu dute oraindik hobetu beharreko alderdi asko daudela eta negoziatzen jarraitzeko eskatu diote Osakidetzako zuzendaritzari.

Osakidetza Medikuak Ekonomia

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Akordioa Osakidetzaren eta sindikatu medikoen artean, guardien antolaketa aldatzeko

Osasun Sailak asteleheneko mahai sektorialera eramango du medikuen lan-baldintzak hobetzea helburu duen akordio-proposamena. Testuak honako hauek aurreikusten ditu, batik bat: guardien eredua berrikustea, atseden-sistema hobetzea, guardien ordainsaria mailaz maila handitzea eta lanbide-aitorpena indartzea. Bestalde, Euskal Medikuen Sindikatuak nabarmendu du hitzarmenak ez dituela bere aldarrikapen guztiak asetzen, baina aurrerapauso esanguratsutzat jo du, eta, gainera, egungo gatazka giroa baretzen lagun dezakeela uste du. Alberto Martinezek, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, azaldu du antolaketa aldaketa hau "baloratzeko lan taldeak sortuko" dituztela.

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