"12 MINUTOS"
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Nadia Calviño asegura que "el País Vasco es un buen cliente del BEI", apoyando la innovación en ámbitos diferentes

Nadia Calviño BEI "12 minutos"
18:00 - 20:00
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, en el programa "12 minutos" de ETB2
Euskaraz irakurri: Euskadi Europako Inbertsio bankuaren "bezero ona" dela nabarmendu du Nadia Calviñok, hainbat arlotan berrikuntza sustatuz
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EITB

Última actualización

En una entrevista al programa "12 minutos" de ETB2, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha afirmado que en un contexto de tensión internacional y la crisis en Oriente Medio, "España está en una posición de relativa fuerza y Euskadi tiene una economía muy potente". 

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