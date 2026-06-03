"12 MINUTOS"
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Euskadi Europako Inbertsio bankuaren "bezero ona" dela nabarmendu du Nadia Calviñok, hainbat arlotan berrikuntza sustatzen du eta

Nadia Calviño BEI "12 minutos"
18:00 - 20:00

Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuaren presidentea, ETB2ko 12 minutos saioan.

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EITB

Azken eguneratzea

Arantza Ruiz EITB Mediako Albistegietako zuzendariak Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuaren presidentea elkarrizketatu du ETB2ko 12 minutos saioan. Calviñoren arabera, nazioarteko tentsioak eta Ekialde Hurbileko gerrak markatutako testuinguruan, Euskadik ekonomia "indartsua" du. 

Espainia Ekonomia Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa

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