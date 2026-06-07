Santurtzi reúne a miles de personas en la fiesta de la Escuela Pública Vasca

Santurtzi ha reunido este domingo a miles de personas con motivo de la 33 edición de la fiesta de la Escuela Pública Vasca, una jornada festiva, participativa y reivindicativa que se celebra bajo el lema "Ehunetan". Así, la localidad vizcaína se ha convertido en el punto de encuentro de la comunidad educativa vasca para poner en valor una escuela pública inclusiva, euskaldun, innovadora y arraigada en su entorno.

A lo largo de la jornada, los diferentes espacios habilitados en el municipio acogen una amplia programación cultural, musical y lúdica dirigida a públicos de todas las edades. Actuaciones, espectáculos familiares, talleres y actividades participativas llenan desde primera hora las calles y plazas de ambiente festivo, reforzando el carácter abierto y comunitario de la Escuela Pública Vasca.

Durante su intervención, Begoña Pedrosa ha subrayado que la escuela pública representa una red formada por miles de personas que contribuyen cada día a construir comunidad. “Cada alumno y alumna, cada familia, cada docente y cada centro educativo aporta algo propio. La fuerza de la escuela pública nace precisamente de esa diversidad y de su capacidad para convertirla en una de sus mayores fortalezas", ha afirmado.

En el acto inaugural han participado también la presidenta de EHIGE, Susana Aribayos; la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera; y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto a representantes de la comunidad educativa y de las instituciones vascas.

Uno de los espacios principales es Las Viñas Eskola, donde se pueden encontrar propuestas musicales y teatrales para toda la familia. También destacan las actividades programadas en Parke Nagusia, que reúnen juegos cooperativos, talleres, espacios divulgativos y propuestas de sensibilización ambiental.

Por su parte, Gernika parkea combina gastronomía y música en directo, mientras que el puerto de Santurtzi concentra algunos de los espectáculos más multitudinarios de la jornada. Las exhibiciones de herri kirolak, los espacios educativos y las actuaciones musicales contribuyen a convertir este enclave en uno de los grandes puntos de encuentro de la fiesta.

La celebración se ha extendido además por todo el municipio gracias a la animación itinerante y a la kalejira organizada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, acompañada por la batukada Reperkusion Feminista. Con esta nueva edición, la fiesta de la Escuela Pública Vasca vuelve a reivindicar el papel de la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco.