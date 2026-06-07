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Santurtzik milaka lagun bildu ditu Euskal Eskola Publikoaren jaian

Lehen ordutik, Santurtziko kaleak eta plazak ekitaldiz, familia-ikuskizunez, tailerrez eta bestelako jardueraz bete dira, Euskal Eskola Publikoaren izaera irekia eta komunitarioa indartzeko asmoz.

Santurtzi reúne a miles de personas en la fiesta de la Escuela Pública Vasca

Euskal Eskola Publikoaren jaia, Santurtzin. Argazkia: Irekia

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EITB

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Santurtzik milaka pertsona bildu ditu gaur, igandea, Euskal Eskola Publikoaren Jaiaren 33. edizioaren harira. "Ehunetan" lelopean, goizean goizetik, euskal hezkuntza komunitatearen topagune bihurtu da Bizkaiko udalerria, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzailearen alde. Gaurkoa, beraz, ospakizun eta parte-hartze handiko eguna izateaz gain, aldarrikapen eguna ere bada, eskola publikoari merezitako balioa emateko.

Egun osoan zehar, adin guztientzako kultura-, musika- eta jolas-programazio zabala antolatu da udalerriko hainbat gunetan. Lehen ordutik, kaleak eta plazak ekitaldiz, familia-ikuskizunez, tailerrez eta bestelako jardueraz bete dira, Euskal Eskola Publikoaren izaera irekia eta komunitarioa indartzeko asmoz.

Bere hitzaldian, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak azpimarratu du eskola publikoak milaka pertsonaz osatutako sarea ordezkatzen duela. "Ikasle, familia, irakasle eta ikastetxe bakoitzak bere ekarpena egiten du. Eskola publikoaren indarra, hain zuzen ere, aniztasun horretatik eta bere indargune handienetako bat bihurtzeko duen gaitasunetik sortzen da", adierazi du.

Susana Aribayos EHIGEko presidenteak, Itziar Carrocera Santurtziko alkateak eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak, hezkuntza-komunitateko eta euskal erakundeetako ordezkariekin batera parte hartu dute hasiera ekitaldian.

Gune nagusietako batean, Las Viñas eskolan, familia guztiarentzako musika eta antzerki proposamenak izango dira. Parke Nagusian ere eskaintza handia izango da: jolas kooperatiboak, tailerrak, dibulgazio guneak eta ingurumen sentsibilizaziorako proposamenak, besteak beste.

Bestalde, Gernika parkeak gastronomia eta zuzeneko musika uztartuko ditu, eta Santurtziko portuak, berriz, eguneko ikuskizun jendetsuenetako batzuk biltzen ditu. Herri kirolen erakustaldiak, hezkuntza guneak eta kontzertuak eskainiko dituzte jaiaren topagune izaten den gune horretan.

Ospakizuna, gainera, udalerri osora zabaldu da, animazio ibiltariari eta Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak antolatutako kalejirari esker, Reperkusion Feminista batukadak lagunduta. Edizio honetan, Euskal Eskola Publikoaren Jaiak irakaskuntza publikoak euskal hezkuntza sistemaren ardatz gisa duen lekua aldarrikatuko du berriro.

Santurtzi reúne a miles de personas en la fiesta de la Escuela Pública Vasca
Euskal eskola publikoa Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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