Santurtzik milaka lagun bildu ditu Euskal Eskola Publikoaren jaian
Lehen ordutik, Santurtziko kaleak eta plazak ekitaldiz, familia-ikuskizunez, tailerrez eta bestelako jardueraz bete dira, Euskal Eskola Publikoaren izaera irekia eta komunitarioa indartzeko asmoz.
Santurtzik milaka pertsona bildu ditu gaur, igandea, Euskal Eskola Publikoaren Jaiaren 33. edizioaren harira. "Ehunetan" lelopean, goizean goizetik, euskal hezkuntza komunitatearen topagune bihurtu da Bizkaiko udalerria, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzailearen alde. Gaurkoa, beraz, ospakizun eta parte-hartze handiko eguna izateaz gain, aldarrikapen eguna ere bada, eskola publikoari merezitako balioa emateko.
Egun osoan zehar, adin guztientzako kultura-, musika- eta jolas-programazio zabala antolatu da udalerriko hainbat gunetan. Lehen ordutik, kaleak eta plazak ekitaldiz, familia-ikuskizunez, tailerrez eta bestelako jardueraz bete dira, Euskal Eskola Publikoaren izaera irekia eta komunitarioa indartzeko asmoz.
Bere hitzaldian, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak azpimarratu du eskola publikoak milaka pertsonaz osatutako sarea ordezkatzen duela. "Ikasle, familia, irakasle eta ikastetxe bakoitzak bere ekarpena egiten du. Eskola publikoaren indarra, hain zuzen ere, aniztasun horretatik eta bere indargune handienetako bat bihurtzeko duen gaitasunetik sortzen da", adierazi du.
Susana Aribayos EHIGEko presidenteak, Itziar Carrocera Santurtziko alkateak eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak, hezkuntza-komunitateko eta euskal erakundeetako ordezkariekin batera parte hartu dute hasiera ekitaldian.
Gune nagusietako batean, Las Viñas eskolan, familia guztiarentzako musika eta antzerki proposamenak izango dira. Parke Nagusian ere eskaintza handia izango da: jolas kooperatiboak, tailerrak, dibulgazio guneak eta ingurumen sentsibilizaziorako proposamenak, besteak beste.
Bestalde, Gernika parkeak gastronomia eta zuzeneko musika uztartuko ditu, eta Santurtziko portuak, berriz, eguneko ikuskizun jendetsuenetako batzuk biltzen ditu. Herri kirolen erakustaldiak, hezkuntza guneak eta kontzertuak eskainiko dituzte jaiaren topagune izaten den gune horretan.
Ospakizuna, gainera, udalerri osora zabaldu da, animazio ibiltariari eta Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak antolatutako kalejirari esker, Reperkusion Feminista batukadak lagunduta. Edizio honetan, Euskal Eskola Publikoaren Jaiak irakaskuntza publikoak euskal hezkuntza sistemaren ardatz gisa duen lekua aldarrikatuko du berriro.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat larri zaurituta Irunen, arma zuriz eraso egin ondoren
Ustezko inplikatuetako bat, 22 urtekoa, atxilotu dute, eta 21 urteko beste gazte bat, berriz, ikertzen ari dira, ustez gertakarietan parte hartzeagatik. Eginbideak zabalik daude oraindik, gertatutakoa argitzeko.
Zubietako espetxe berrian sartu gara: honelakoak dira instalazio zabal eta modernoak
30.000 metro koadro baino gehiagoko azalera du, eta euskal espetxe-eredu berritzailea da, adeitsuagoa. Frontoia, kiroldegia, berdeguneak, liburutegia, gimnasioa eta presoen birgizarteratzea sustatzeko beste hainbat zerbitzu ditu.
Milioi bat pertsona baino gehiago joan dira aita santuaren mezara Madrilen
Besteekiko jarrera irekia izateko eskatu die Leon XIV.a aita santuak fededunei, batez ere behartsuei, gaixoei, bakarrik dauden pertsonei eta itxaropena galdu dutenei hurbiltzeko, hurkoari laguntzeko jarrera sustatuz.
Bi gizon atxilotu dituzte Gallartako jaietan gazte bati masailezurra haustea leporatuta
Erasoa jasan zuen gaztea Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten larunbat goizaldean, masailezurra hautsita baitzuen.
Labar batetik amildu den gizon bat helikopteroz erreskatatu dute Jaizkibelen
Larunbat arratsaldean erreskatatu dute, 45 urteko gizon bat hainbat metrotatik behera erori ostean. Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko kideek inguru oso malkartsua zela ikusita, helikopteroa erabili dute zauritua bertatik eramateko.
Polarizazioa alde batera uzteko eskatuz hasi du Leon XIV.a aita santuak Espainiara egindako bisita
Madrilera iritsi denean, Felipe VI .a eta Letizia errege-erreginek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat agintarik egin diote harrera. 130.000 pertsona zain zituen Madrilgo kaleetan, Errege Jauregiaren eta Nuntziaturaren artean. Iluntzean, 500.000 gazte elkartu ditu otoitz egiteko.
Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko du igandean "Ehunetan" lelopean
Musika, kultura, gastronomia, jolasak eta haur, gazte zein helduentzako jarduerak izango dira, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean.
Bi gizon atxilotu dituzte Gipuzkoan 24 pertsona legez kanpo garraiatzea egotzita
Ertzaintzak bart atxilotu ditu, Oiartzunen eta Andoainen 13 eta 11 bidaiari zeramatzaten bi furgoneta geldiarazi ostean, azken horretako bidaiarietako bi maletategian zihoazela.
Emakume bat gasolindegi batean erditu da, Lizarran
Bai ama eta bai haurra ondo daude, Udaltzaingoak jakitera eman duenez.