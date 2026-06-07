El lehendakari demanda “criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia” a la Ertzaintza

En plena polémica por los incidentes sucedidos en el recibimiento a los miembros de la flotilla Global Sumud, el lehendakari Imanol Pradales ha pedido “criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia” a los y las agentes del cuerpo policial. No obstante, también ha rechazado la “instrumentalización” y la utilización “como arma política” de la Policía autonómica vasca. “Tenéis nuestro apoyo (...) A su vez, debéis recordar que la misma sociedad vasca que confía en vosotros es y será siempre exigente con vuestro trabajo y vuestras actuaciones", ha señalado.

El lehendakari, acompañado por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presidido este domingo el anual homenaje a la Ertzaintza en la academia de Arkaute (Vitoria-Gasteiz), con la tradicional entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial. En el acto se ha rendido homenaje a los agentes asesinados por ETA, y se ha recordado a los cinco forales fallecidos recientemente en Elgoibar (Gipuzkoa). La ceremonia ha servido también como despedida del actual jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, quien se jubilará próximamente.

En su discurso, Pradales ha recordado a los dos primeros agentes de la antigua Ertzaña asesinados, Jesús Ortuzar y José Luis Ibáñez, en 1936 en Getxo. Medio siglo después, ha dicho, ETA llegó a asesinar a 15 ertzainas.

El lehendakari ha ensalzado la "valentía, trabajo en equipo, generosidad y compromiso" demostrados por los agentes durante estos años y ha recordado la "gran responsabilidad encomendada por la sociedad vasca: garantizar su seguridad". En este sentido, ha destacado que "no basta con cumplir órdenes", y ha solicitado a los agentes "tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia". "Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo", ha añadido.

"No vamos a permitir la instrumentalización de la Ertzaintza"

No obstante, ha querido insistir en la idea de que "al igual que la sociedad vasca os exige, se autoimpone también una obligación: defender a su policía y creer en ella. Nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza".

"No va a permitir que se utilice como arma política, ni por unos ni por otros. Ni por los que jamás han creído en una policía vasca, ni por aquellos que la han combatido y despreciado durante décadas, en contra de una convivencia pacífica", ha asegurado.

Pradales ha insistido a los agentes en que "tenéis nuestro apoyo. A su vez, debéis recordar que la misma sociedad vasca que confía en vosotros es y será siempre exigente con vuestras actuaciones. La sociedad vasca confía en la Ertzaintza. Es vuestra responsabilidad y será reforzar esa confianza a través de vuestro trabajo decente y serio".