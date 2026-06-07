HOMENAJE A LA ERTZAINTZA
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El lehendakari demanda “criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia” a la Ertzaintza

En el anual acto de reconocimiento al mérito policial, Pradales ha realizado una defensa de la policía vasca y ha incidido en que “nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza”.

Pradales lehendakaria Ertzaintzaren omenaldian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak “irizpide propioz, autokontrolez eta justizia zentzuarekin jokatzea” eskatu dio Ertzaintzari
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EITB

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En plena polémica por los incidentes sucedidos en el recibimiento a los miembros de la flotilla Global Sumud, el lehendakari Imanol Pradales ha pedido “criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia” a los y las agentes del cuerpo policial. No obstante, también ha rechazado la “instrumentalización” y la utilización “como arma política” de la Policía autonómica vasca. “Tenéis nuestro apoyo (...) A su vez, debéis recordar que la misma sociedad vasca que confía en vosotros es y será siempre exigente con vuestro trabajo y vuestras actuaciones", ha señalado.

El lehendakari, acompañado por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presidido este domingo el anual homenaje a la Ertzaintza en la academia de Arkaute (Vitoria-Gasteiz), con la tradicional entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial. En el acto se ha rendido homenaje a los agentes asesinados por ETA, y se ha recordado a los cinco forales fallecidos recientemente en Elgoibar (Gipuzkoa). La ceremonia ha servido también como despedida del actual jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, quien se jubilará próximamente. 

En su discurso, Pradales ha recordado a los dos primeros agentes de la antigua Ertzaña asesinados, Jesús Ortuzar y José Luis Ibáñez, en 1936 en Getxo. Medio siglo después, ha dicho, ETA llegó a asesinar a 15 ertzainas. 

El lehendakari ha ensalzado la "valentía, trabajo en equipo, generosidad y compromiso" demostrados por los agentes durante estos años y ha recordado la "gran responsabilidad encomendada por la sociedad vasca: garantizar su seguridad". En este sentido, ha destacado que "no basta con cumplir órdenes", y ha solicitado a los agentes "tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia". "Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo", ha añadido. 

"No vamos a permitir la instrumentalización de la Ertzaintza"

No obstante, ha querido insistir en la idea de que "al igual que la sociedad vasca os exige, se autoimpone también una obligación: defender a su policía y creer en ella. Nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza".

"No va a permitir que se utilice como arma política, ni por unos ni por otros. Ni por los que jamás han creído en una policía vasca, ni por aquellos que la han combatido y despreciado durante décadas, en contra de una convivencia pacífica", ha asegurado.

Pradales ha insistido a los agentes en que "tenéis nuestro apoyo. A su vez, debéis recordar que la misma sociedad vasca que confía en vosotros es y será siempre exigente con vuestras actuaciones. La sociedad vasca confía en la Ertzaintza. Es vuestra responsabilidad y será reforzar esa confianza a través de vuestro trabajo decente y serio".

Adiós a Josu Bujanda

El homenaje a la Ertzaintza ha servido como despedida para el actual jefe de la Ertzaintza, el superintentente Josu Bujanda, quien ha anunciado que abandonará el cargo tras ocho al frente de la jefatura de la Policía vasca y 43 años como agente. 

Bujanda ha dicho que ha sido "un honor" haber dirigido la Ertzaintza y que abandona el cargo "con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos, como todos los que somos de carne y hueso". En ese sentido, ha destacado que no dejará que "nadie empañe el camino y el recorrido de la Ertzaintza. Lo hacemos muy bien". 

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Ertzaintza Gobierno Vasco Imanol Pradales Comunidad Autonóma Vasca Política

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