Lehendakariak “irizpide propioz, autokontrolez eta justiziaz jokatzeko” eskatu dio Ertzaintzari
Polizia merezimenduaren dominak eta zorion-agiriak emateko urteroko ekitaldian, Pradalesek Euskal Polizia defendatu, eta “gure gizarteak ez du inoiz Ertzaintzaren instrumentalizazioa onartuko”, nabarmendu du.
Global Sumud Flotillako kideei Bilboko aireportuan egindako harreran izandako istiluek eragindako polemikaren ostean, Imanol Pradales lehendakariak “irizpide propioz, autokontrolez eta justiziaz jokatzeko” eskatu die Ertzaintzaren agenteei, eta baztertu egin du Euskal Polizia “instrumentalizatzea” eta hura “arma politiko gisa erabiltzea”. “Gure babesa duzue (....) Era berean, gogoan izan behar duzue: zuongan konfiantza duen euskal gizarte hori zorrotza izango da zuon lanarekin eta zuen jardunarekin", azpimarratu du.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua ondoan zuela, Arkautiko akademian Ertzaintzari urtero egiten zaion omenaldiaren buru izan da lehendakaria. Polizia Merezimenduaren dominak eta zorion-agiriak banatu dituzte bertan, eta ETAk hildako agenteak gogoratu dituzte, baita berriki Elgoibarren zendutako bost foruzainak ere. Zeremonia Josu Bujanda Ertzaintzako egungo buruari agurra egiteko baliatu dute, aurki hartuko baitu erretiroa.
Hitzaldian, 1936an Getxon eraildako Jesus Ortuzar eta Jose Luis Ibañez ertzañak hartu ditu gogoan Pradalesek. Mende erdi geroago, ETAk 15 ertzain hil zituela gogorarazi du Pradalesek.
Urteotan agenteek erakutsitako "ausardia, talde lana, eskuzabaltasuna eta konpromisoa" goraipatu ditu, eta euskal gizarteak emandako "erantzukizun garrantzitsua" oroitarazi du: "segurtasuna bermatzea". Horren ildoan azpimarratu duenez, "ez da nahikoa aginduak betetzearekin", eta “irizpide propioz, autokontrolez eta justiziaz jokatzeko” eskatu die agenteei. "Hau da, euskal poliziak ezaugarri izan duen deontologia eta gida etikoa jarraitzea", gaineratu du.
"Ez dugu Ertzaintza instrumentalizatzea onartuko"
Nolanahi ere, beste norabidean, honakoa esan du: "Euskal gizarteak exijentzia duen heinean, betebeharra ere badu: euskal polizia defendatzea eta horretan sinistea. Gure gizarteak ez du inoiz Ertzaintza instrumentalizatzea onartuko".
"Ez dugu onartuko Ertzaintza arma politiko gisa erabiltzea, ez batzuen aldetik, ez besteen aldetik ere. Are gutxiago, hainbat hamarkadatan euskal polizian inoiz sinistu ez duten, horren kontra borrokatu duten edota mespretxuz hartu duten horien eskutik", azpimarratu du.
Lehendakariak babesa adierazi die Ertzaintzaren agenteei, baina zorrotz aritzeko betebeharra gogorarazi die: "Zuongan konfiantza duen euskal gizarte hori zorrotza izango da zuon lanarekin eta zuen jardunarekin".
Josu Bujandari agurra
Esan bezala, Josu Bujanda Ertzaintzaren egungo burua agurtzeko ere baliatu dute gaurko ekitaldia. Bujanda hainbat urtez izan da ertzain, eta 8 urte daramatza euskal polizia zuzentzen.
Bujandaren hitzetan, “ohorea” izan da ia hamarkada batez Ertzaintzaren buru izatea, eta egindako lanarekin “kontzientzia garbi” duela esan du. “Akatsak egin ditut, denok gara hezur-haragizkoak”. Horren harira esan du ez duela onartuko “inork Ertzaintzak egindako ibilbidea zikintzerik. Ia dena ondo kudeatzen dugu”.
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