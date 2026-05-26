Zupiriak akatsak onartu ditu Ertzaintzak Loiun izandako jardunean, eta ukatu egin du motibazio politikorik egon zela
Ingelesez hasitako agerraldi batean, Segurtasun sailburuak onartu du Ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea "ez zela gertatu behar", eta barkamena eskatu du nazioartean eragina izan zuten gertakari batzuengatik. Segurtasun Sailak barne ikerketa abiatu du indarraren erabilera proportzionala izan ote zen argitzeko.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak agerraldia egin du Legebiltzarreko batzordean, joan den larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruzko azalpenak emateko, Israelek kanporatutako Global Sumud Flotilla ekimeneko kideei egindako harreran.
Zupiriak ingelesez hasi du hitzaldia, eta poliziaren jardunaren ondoren zabaldutako irudiek izan duten eragina aitortu du. "Irudi horiek izan duten oihartzunaren jakitun gara, ez bakarrik Euskadin, baita mundu osoan ere. Sentitzen dugu gertatutakoa, eta bereziki sentitzen dugu, ez zelako inoiz gertatu behar", adierazi du.
Halaber, sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egiten duela Israelek Palestinako herriaren aurka egindako "genozidioa", eta berehalako su-etena eskatu du Gazan. "Israelgo Gobernua herri palestinarraren aurka egiten ari den basakeriak sumintzen gaitu", adierazi du. Europar Batasunari eta nazioarteari "behingoz" ekin dezatela eskatu dio, "sarraski honi" amaiera emateko.
Gainera, Imanol Pradales lehendakariak irailean Israelek Gazan egindako erasoa gaitzetsi zuela gogorarazi du, eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera "lehen eta orain berdina" izan dela defendatu du.
Hala ere, Zupiriak jarrera politikoa eta Loiuko polizia-jarduera bereizi nahi izan ditu. "Ez gaude nazioarteko gai politiko baten aurrean, ezta Palestinarekiko konpromiso handiago edo txikiagoaren aurrean ere. Ordena publikoko auzi baten aurrean gaude".
Sailburuak defendatu duenez, Ertzaintzak "ez zuen inor jo bere ideologiagatik edo aktibismoagatik", eta azaldu du agenteak aireportura joan zirela AENAren dei baten ondorioz, Bilbon ospatutako nazioarteko errugbi finaleko bidaiariek izandako arazoez ohartaraziz.
Segurtasun Sailak azaldu duenez, ez zuten flotillako kideei ongietorria egiteko kontzentrazioaren berri eman, eta 40 pertsona baino gehiago bildu ziren, bandera palestinarrekin, aireportuko iritsiera-eremuan. Zupiriak azaldu duenez, agenteak bertaratutakoekin dispositibo bat adosten saiatu ziren harrera eta bidaiarien joan-etorri normala bateragarri egiteko.
Adostutako neurrien artean harrera egiteko gune zehatz bat adostu zuten eta gainditu behar ez zen segurtasun perimetro bat. Zehaztu duenez, dantzari bati ongietorriko aurreskua egiteko baimena eman zitzaion.
Hala ere, sailburuak ziurtatu du bertaratutakoetako batzuek ez zituztela Poliziaren aginduak bete, eta flotillako aktibistak iritsi ondoren egoera deskontrolatu egin zela. Eusko Jaurlaritzak emandako bertsioaren arabera, kideetako batek Ertzaintzako agintari bati bultza egin zion eta, ondoren, beste agente bati eraso egin zion segurtasun-perimetroa mantentzen saiatzen ari zenean.
"Ez dugu onartuko ertzainen aurkako jazarpen digitala zein fisikoa"
Une horretatik aurrera, ordena publikoko istiluak izan zirela azaldu du, eta Ertzaintzak indarra eta defentsa polizialak erabiliz esku hartu zuela, iritsiera-atetik gertu zegoen eremua garbitzeko.
Lau pertsona atxilotu zituzten desobedientzia larria, agintaritzaren agenteen aurkako atentatua eta desordena publikoak egotzita. Horietako bi osasun-zentroetara eraman zituzten ertzain-etxean sartu aurretik. Gainera, zazpi ertzain zauritu ziren eta bajan jarraitzen dute.
Zupiriak baieztatu duenez, Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Buruzagitzak ikerketa abiatu du indarraren erabilera indarrean dauden protokoloetara egokitu ote zen argitzeko. Ikerketa horren esparruan, aireportuko kameren eta agenteen bodycamen grabazioak berrikusiko dira, baita sare sozialetan zabaldutako bideoak ere.
Sailburuak salatu du, halaber, Interneten mezuak zabaldu izana, Ertzaintzako agente jakin batzuk aipatuz. Zehazki, sare sozialetan argitaratutako argitalpen bat aipatu du, non polizia-agintari bat identifikatzen zen eta bizi den lekua zabaltzen zen. "Ez dugu onartuko ertzainen ehiza digital eta fisikoa", ohartarazi du, gertaera horiek Fiskaltzaren aurrean salatu direla iragarri aurretik.
Bere hitzaldian, Zupiriak ziurtatu du Loiun identifikatutako pertsonen artean iraganean ETArekin lotutako bi pertsona zeudela. Adierazi duenez, horietako batek sei urteko kartzela-zigorra bete zuen erakundeko kide izateagatik, eta beste bati 12 urteko zigorra ezarri zioten Frantziako jendarme bat zauritu zuen tiroketa batean parte hartzeagatik.
Sailburuak Ertzaintzarekiko tentsio-testuinguru zabalago batean kokatu ditu istiluak, eta deitoratu du "batzuentzat erruduna beti Ertzaintza izatea". Halaber, Euskadiko hainbat tokitan izandako istiluak aipatu ditu, hala nola, kirol-ekitaldietan edo herri-jaietan izandako protestak.
Hala ere, berretsi du Eusko Jaurlaritzak "berrikusi beharreko guztia" berrikusiko duela poliziaren jarduna hobetzeko, eta defendatu du Ertzaintzak "ordena publikoa eta bizikidetza" bermatzen jarraituko duela.
Plus Ultra auzian Auzitegi Nazionalean egin beharreko deklarazioa atzeratzea eskatu du Zapaterok
Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama epaileari Auzitegi Nazionalean deklarazioa atzeratzea eskatu dio Espainiako Gobernuko presidente ohiak. Ekainaren 2rako deitua zuen Calamak Zapatero.
Peinado epaileak Begoña Gomez epaiketa aurreko entzunaldi batera deitu du, ekainaren 9an
Epaile instruktoreak ikertuei —Begoña Gomez, Cristina Alvarez eta Juan Carlos Barrabes—ohartarazi die epaitegira agertu beharko dutela eta saio horretan kautelazko neurriak hartu daitezkeela.
Nazionalisten arteko "elkar hartzeaz" eta "euskal prozesuaren" arriskuaz ohartarazi du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren esanetan, EAJk eta PSE-EEk hizkuntza eskakizunen inguruan landutako adostasunetik atera dira jeltzaleak eta hori dago azken asteetako tentsioaren atzean.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak agerraldia egingo du 12:00etan Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, larunbatean Global Sumud Flotillako sei kide iritsi zirenean Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabideari buruzko azalpenak emateko.
Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian
Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
Gurutzetako batzokian Ertzaintzaren aurkako pintadak egin dituztela salatu du Bizkaiko EAJk
EAJk Gurutzeta auzoan, Barakaldon, duen egoitzan, pintadak agertu dira fatxadan, mezu iraingarriekin. Alderdiak gertatutakoa gaitzetsi du, eta egin dituztenak zein "beste aldera begiratzen dutenak" kritikatu ditu.
Nafarroako torturaren beste zortzi biktima aitortu ditu Foru Gobernuak
Ebazpen horiekin, dagoeneko 137 dira 16/2019 Foru Legearen esparruan ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Zupiriak Ertzaintzak Flotillako kideen harreran izandako jarrerari buruzko azalpenak emango ditu eguerdian Legebiltzarrean
Segurtasuneko sailburuaren agerraldia Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izango da. Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean.
Ikertzaileek uste dute Zapaterok etxetik ematen zituela "jarraibide" nagusiak
Espainiako presidente ohiak Madrilgo Las Rozas auzoan duen bizitokia ustezko ustelkeria sarearen gune garrantzitsua zela dio UDEFen txostenak, nahiz eta epaileak ez zuen eman hura miatzeko baimenik.