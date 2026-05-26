Torturak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako torturaren beste zortzi biktima aitortu ditu Foru Gobernuak

Ebazpen horiekin, dagoeneko 137 dira 16/2019 Foru Legearen esparruan ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
(Foto de ARCHIVO) Presentación de la Asociación de Torturados de Navarra EUROPA PRESS 12/2/2022
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak Nafarroan torturatutako beste 8 pertsona ofizialki aitortu ditu 16/2019 Foru Legearen babesean "giza-eskubideen urraketak jasan" dituztelako, zehazki, torturak.

Hala jakinarazi du Egiaren garaia da ekimenaren dinamikak, Nafarroako Torturatuen Sarea eta Egiari Zor Fundazioak sustatutakoak, eta positibotzat jo ditu aste honetan Nafarroako Gobernuak errekonozimendu eta erreparazio batzordeak emandako zortzi aintzatespen berriak.

Egiaren Garaia da dinamikako kideentzat ebazpen horiek "urrats garrantzitsua" dira "Estatuaren indarkeriaren inpaktua ikusarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi ziren errealitateak aitortzeko".

Hala ere, azpimarratu dutenez, "egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria integrala oinarri dituen etorkizuna eraikitzeko, ezinbestekoa da Estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea".

Zortzi pertsona hauek dira aitortuak: Kepa Vales Garcia, Brigada Politiko Sozialak torturatua 1970ean eta 1971n; Paco Sola Diaz, Polizia Nazionalak torturatua 1975 eta 1982an; Pello Iraizoz Gonzalez, Guardia Zibilak torturatua 1988an; David Abarzuza Caballero, Guardia Zibilak torturatua 1996an eta Polizia Nazionalak 1997an; Iñaki Urteaga Arduya, Guardia Zibilak torturatua 2000n; Gorka Urteaga Arduya, Guardia Zibilak torturatua 2000n;  Xabier Sagardoy Lana, Guardia Zibilak torturatua 2008an  eta Amaia Elkano Garralda, Polizia Nazionalak torturatua 2009an.

Ebazpen horiekin, 137 dira jada foru lege honen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak.

Giza eskubideak Nafarroako Gobernua Memoria Historikoa Polizia abusuen biktimak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian

Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
borja semper
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko

Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.

Mancisidor
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean

Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X