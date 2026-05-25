Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean
Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".
Arartekoak ofiziozko espediente bat ireki du Ertzaintzak, larunbatean, Global Sumud flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabidearen nondik norakoak ezagutzeko.
Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".
Arartekoak gogorarazi duenez, irudietan argi ikusten da agenteek borrekin kolpatzen dituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden zenbait lagun, alegia, indarra erabiltzen dutela horiek geldiarazteko.
Kolpeen ondorioz, gainera, hainbat pertsona zauritu eta lau lagun atxilotu zituzten, desobedientzia larria, erresistentzia eta agentearen aurkako atentatua egotzita.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuak Loiun gertatutakoari buruzko azalpenak eman baino egun bat lehenago iritsi da Arartekoaren espedientearen berri.
Zure interesekoa izan daiteke
Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko
Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.
Nafarroako Parlamentuak atzera bota ditu Athleticen elastikoaren aurkako bi ekimen
Adierazpen instituzionalerako bi proposamenetan, UPNk eta Voxek Parlamentuari eskatu diote Athleticek ekipazio berrian Nafarroa Euskal Herriko mapan sartu izana salatzeko.
Podemosek Bingen Zupiriaren dimisioa eskatu du, Ertzaintzak flotillaren aurka erabilitako "basakeria polizialagatik"
Pablo Fernandez Podemoseko bozeramaileak "gaitzesgarritzat" jo du ertzainen jokabidea. Sumar alderdiko legebiltzarkide Jon Hernandezek salatu du Ertzaintzaren jarduna “argi eta garbi neurrigabea” izan zela.
Sanchezek Espainiako Gobernuaren kudeaketa defendatu du eta jarraitzeko prest dagoela adierazi du
Espainiako presidenteak adierazpenok egin ditu Estebanek atzo esandakoen ondotik; izan ere, buruzagi jeltzaleak legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu zion presidenteari, jarraitzea “arduragabekeria” litzatekeela iritzita.
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
UCOk Juan Carlos Peinado epaileari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen, eta Gomezen banku-kontuen informazioa "bat dator jarduera profesionalen garapenarekin". Hala ere, irregulartasunak topatu ditu katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontrataziotan: Deloitte Consulting eta Making Science Group.
Coalicion Canariak legegintzaldia amaitutzat eman du, eta EH Bilduk eta Sumarrek jarraitzeko eskatu diote Sanchezi
Arnaldo Otegik La Vanguardian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, legealditik geratzen denak "helburu bat izan behar du".
Coalicion Canariak legegintzaldia bukatutzat eman du eta hauteskundeak eskatu ditu: "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko momentua da"
Konfiantza-mozioa eskatu dio Sanchezi, eta PPk zentsura-mozio baterako deitu ez diola esan du, ez dizkiotelako zenbakiak ematen.
Diez-Antxustegi: "EAJ oso kritikoa da Sanchezekin, baina horrek ez du esan nahi Feijoo babestuko dugunik"
Bestalde, "larunbatean Loiun eta Mendizorrotzan ikusitako irudiak ez zitzaizkidan gustatu", adierazi du Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabidearen inguruan.
Albiste izango dira: abisu horia beroagatik, istiluak Loiun eta AEB-Iran akordioa gertuago
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.