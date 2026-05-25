Coalicion Canariak legegintzaldia bukatutzat eman du eta hauteskundeak eskatu ditu: "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko momentua da"
Konfiantza-mozioa eskatu dio Sanchezi, eta PPk zentsura-mozio baterako deitu ez diola esan du, ez dizkiotelako zenbakiak ematen.
Legegintzaldiaren oinarriak arrakalatzen ari dira, azken orduetan ikusten ari denez. EAJren EBBko presidente Aitor Estebanek Pedro Sanchezri hauteskundeak aurreratzeko beharra igandean helarazi ostean, Coalicion Canariak bide beretik jo du.
Alderdiak Kongresuan duen bozeramaile Cristina Validok amaitutzat jo du Pedro Sanchezen legegintzaldia, eta defendatu du “zentzuzkoena litzatekeela aurten hauteskundeak deitzea", 2027rako “kontu garbiketa” egin eta gobernu berri batekin lanean hasteko.
"Epaileak partida amaitu dela adierazi du. Herritarrek hitza hartu, eta gobernu berri bat aukeratzeko garaia da”, adierazi du bozeramaileak Radio Club Tenerifen egindako elkarrizketa batean.
Sanchezen gobernuari eragiten dioten ustelkeria auziak, Jose Luis Rodríguez Zapatero Plus Ultra auzian inputatua izatea eta Kanariekin hartutako konpromisoak betetzeko moduko aurrekontu orokor berriak onartu ezina aipatu ditu, besteak beste.
Cristina Valido, Coalicion Canarias alderdiaren bozeramailea Kongresuan
Argi dago legegintzaldiak ez duela gehiago ematerik"
EAJren ohartarazpenaz galdetuta —Aitor Estebanek esan baitzuen “arduragabea” litzatekeela legegintzaldiak 2027ra arte irautea—, Validok gogorarazi du alderdi abertzaleak “une honetan ez duela zentsura moziorik planteatzen, alternatiba gustuko ez duelako”.
"Baina zentzuz jokatu behar du bere adierazpenetan", esan du Coalición Canariako buruzagiak. Halaber, zalantzan jarri du koalizio gobernuak datorren urtera arte iraun ahal izango duenik, parlamentuko babes faltagatik.
Validok aitortu du ez dagoela gobernuarekiko elkarrizketarik ez negoziaziorik, baina Kongresuan “herritarrentzat eta Kanarientzat garrantzitsua dena” babestuko duela ziurtatu du. Hala ere, salatu du estatuak “1.200 milioi euroko transferentzia arruntak” zor dizkiola Kanariei, “hirugarren urtez jarraian aurrekonturik ez izatearen ondorioz”.
“Argi dago legegintzaldiak ez duela gehiago ematerik, eta uste dut herritarrek iritzia emateko eskubidea dutela”, nabarmendu du.
Sanchezek Espainiako Gobernuaren kudeaketa defendatu du eta jarraitzeko prest dagoela adierazi du
Espainiako presidenteak adierazpenok egin ditu Estebanek atzo esandakoen ondotik; izan ere, buruzagi jeltzaleak legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu zion presidenteari, jarraitzea “arduragabekeria” litzatekeela iritzita.
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
UCOk Juan Carlos Peinado epaileari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen, eta Gomezen banku-kontuen informazioa "bat dator jarduera profesionalen garapenarekin". Hala ere, irregulartasunak topatu ditu katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontrataziotan: Deloitte Consulting eta Making Science Group.
Coalicion Canariak legegintzaldia amaitutzat eman du, eta EH Bilduk eta Sumarrek jarraitzeko eskatu diote Sanchezi
Arnaldo Otegik La Vanguardian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, legealditik geratzen denak "helburu bat izan behar du".
Diez-Antxustegi: "EAJ oso kritikoa da Sanchezekin, baina horrek ez du esan nahi Feijoo babestuko dugunik"
Bestalde, "larunbatean Loiun eta Mendizorrotzan ikusitako irudiak ez zitzaizkidan gustatu", adierazi du Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabidearen inguruan.
Albiste izango dira: abisu horia beroagatik, istiluak Loiun eta AEB-Iran akordioa gertuago
Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.