Albiste izango dira: abisu horia beroagatik, istiluak Loiun eta AEB-Iran akordioa gertuago
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Abisu horia beroagatik: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak asteartera arte luzatu ditu abisu horiak tenperatura altu eta iraunkorrengatik Euskadin, eta astelehen eta asteartean baso-sute arrisku handiagatik abisua gehitu die.
- Istiluak Flotillako ekintzaileei Loiun egindako harreran: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak gaitzetsi egin ditu atzo Global Sumud Flotillako zenbait ekintzaile Bilboko aireportura iritsi zirenean izandako istiluak, baita agenteei egindako "probokazioak" ere.
- AEB-Iran akordioa, gertuago: Donald Trump AEBko presidentea larunbatean oso baikor agertu bazen ere, igande honetan argitu berri du Iranekiko gerraren behin betiko amaierarako eta Ormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urrats gisa balioko lukeen "abiapuntuzko akordio bat" lortzeko elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela, baina gaineratu du ez duela inolaz ere presazko akordiorik sinatuko, "bi aldeek beren denbora hartu behar dutelako eta gauzak ondo egin behar dituztelako".
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
UCOk Juan Carlos Peinado epaileari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen, eta Gomezen banku-kontuen informazioa "bat dator jarduera profesionalen garapenarekin".
Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.
Euskadi egunero eraiki eta defendatzeko konpromisoa hartu du EAJk
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu, eta enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzeko.
Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Horren iritziz, “erabat kaltegarriak dira politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat".
Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.