Albiste izango dira: abisu horia beroagatik, istiluak Loiun eta AEB-Iran akordioa gertuago

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta
Zarautz. Argazkia: Lorentxo Portularrume
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Abisu horia beroagatik: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak asteartera arte luzatu ditu abisu horiak tenperatura altu eta iraunkorrengatik Euskadin, eta astelehen eta asteartean baso-sute arrisku handiagatik abisua gehitu die.

- Istiluak Flotillako ekintzaileei Loiun egindako harreranBingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak gaitzetsi egin ditu atzo Global Sumud Flotillako zenbait ekintzaile Bilboko aireportura iritsi zirenean izandako istiluak, baita agenteei egindako "probokazioak" ere.

- AEB-Iran akordioa, gertuago: Donald Trump AEBko presidentea larunbatean oso baikor agertu bazen ere, igande honetan argitu berri du Iranekiko gerraren behin betiko amaierarako eta Ormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urrats gisa balioko lukeen "abiapuntuzko akordio bat" lortzeko elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela, baina gaineratu du ez duela inolaz ere presazko akordiorik sinatuko, "bi aldeek beren denbora hartu behar dutelako eta gauzak ondo egin behar dituztelako".

Ambiente veraniego la semana que viene
El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao
Trump asegura que el diálogo con Irán sigue progresando, pero que no firmará un acuerdo precipitado
