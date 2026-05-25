Será noticia: aviso amarillo por altas temperaturas, incidentes en Loiu y posible acuerdo EE. UU.-Irán
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 25 de mayo de 2026:
Aviso amarillo por altas temperaturas: La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha extendido hasta el martes los avisos amarillos por temperaturas altas y persistentes en Euskadi, a los que el lunes y martes ha añadido el aviso por riesgo alto de incendio forestal.
Incidentes en el recibimiento a la Flotilla en Loiu: El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.
Posible acuerdo Irán-EE. UU.: En contraposicion al optimismo desatado en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios".
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Zupiria lamenta lo ocurrido en Loiu y asume la responsabilidad
El consejero de Seguridad dice que no debería haber ocurrido porque todo estaba hablado con las partes. Ha asumido la responsabilidad de investigar si las actuaciones de la Ertzaintza se ajustaron a las directivas vigentes, y la actitud de las personas que "provocaron" la situación.