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Será noticia: aviso amarillo por altas temperaturas, incidentes en Loiu y posible acuerdo EE. UU.-Irán

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta
Zarautz. Argazkia: Lorentxo Portularrume
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: abisu horia beroagatik, istiluak Loiun eta AEB-Iran akordioa gertuago
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 25 de mayo de 2026:

Aviso amarillo por altas temperaturas: La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha extendido hasta el martes los avisos amarillos por temperaturas altas y persistentes en Euskadi, a los que el lunes y martes ha añadido el aviso por riesgo alto de incendio forestal.

Incidentes en el recibimiento a la Flotilla en Loiu: El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Posible acuerdo Irán-EE. UU.: En contraposicion al optimismo desatado en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios".

Ambiente veraniego la semana que viene
El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao
Trump asegura que el diálogo con Irán sigue progresando, pero que no firmará un acuerdo precipitado
Eguraldia Donald Trump Irán Estados Unidos Ertzaintza Política

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