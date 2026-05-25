Será noticia: aviso amarillo por altas temperaturas, incidentes en Loiu y posible acuerdo EE. UU.-Irán

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 25 de mayo de 2026:

Aviso amarillo por altas temperaturas: La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha extendido hasta el martes los avisos amarillos por temperaturas altas y persistentes en Euskadi, a los que el lunes y martes ha añadido el aviso por riesgo alto de incendio forestal.

Incidentes en el recibimiento a la Flotilla en Loiu: El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Posible acuerdo Irán-EE. UU.: En contraposicion al optimismo desatado en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios".