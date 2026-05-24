CARGA DE LA ERTZAINTZA EN LOIU

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Otxandiano a Zupiria: "La asunción de responsabilidades tiene que llevar consigo la toma de medidas"

El portavoz de EH Bildu cree que Zupiria ha hecho lo que le corresponde al asumir responsabilidades pero también ha advertido de que "hay un grave problema con el modelo policial" y ha anunciado que en breve harán una nueva aportación.

Pello Otxandiano EH Bildu
Pello Otxandiano en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
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EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado hoy que Zupiria "ha hecho lo que debe" tras manifestar el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco que "asume la responsabilidad" de lo ocurrido ayer a la llegada de los activistas de la Flotilla Global Sumud al aeropuerto de Loiu.

Según ha escrito en la red social X, "De cualquier responsable gubernamental se espera la asunción de responsabilidades, y el consejero Zupiria hace lo que debe asumiéndolas en primera persona. Lo sucedido ayer en Loiu constituye una vergüenza internacional y no admite subterfugios ni excusas: no hubo ningún tipo de provocación y lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Estamos ante un punto y aparte. Lo de ayer vuelve a poner de manifiesto la existencia de un grave problema con el modelo policial. Porque no se trata de un hecho aislado, como también se ha visto en Gasteiz, y la asunción de responsabilidades tiene que llevar consigo la toma de medidas", en referencia también a las cargas que precedieron al partido del Alavés-Rayo Vallecano.

"El Gobierno Vasco debe abandonar la fase negacionista y dar paso al reconocimiento de este problema. EH Bildu es un agente de solución que lleva tiempo trabajando en este ámbito, y próximamente haremos una nueva aportación", ha anunciado el portavoz de la coalición soberanista.

Zupiria dará el martes las explicaciones oficiales en el Parlamento.

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EH Bildu Pello Otxandiano Ertzaintza Gobierno Vasco Palestina Política

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