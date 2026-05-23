Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes ocurridos en el recibimiento a miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”.
Cuatro personas han sido detenidas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agentes de la autoridad, durante los incidentes registrados a primera hora de la tarde de hoy en el aeropuerto de Loiu a la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla.
La llegada, no comunicada a la Ertzaintza, ha coincidido con las llegadas y salidas de las y los aficionados a las finales de rugby, según ha informado el Departamento de Seguridad.
"El comportamiento de algunas personas concentradas ha obstaculizado la normal circulación de personas que abandonaban la zona de salidas del aeropuerto, han protagonizado enfrentamientos con agentes de la Ertzaintza, que han tenido que hacer uso de los bastones reglamentarios. Es necesario recordar el contexto de sensibilidad existente en toda Europa en torno a la detención ilegal de miembros desplazados de la Flotilla y el trato al que se han visto sometidos", ha señalado el consejero de Seguridad Bingen Zupiria.
Tras lo sucedido en el aeropuerto de Loiu la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado inmediatamente una investigación para verificar si la actuación de las y los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.
Además el Departamento de Seguridad ha informado de la actuacion policial y los acontecimientos que se han producido a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía de Euskadi.
El consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar la explicaciones necesarias. En este contexto, ha pedido que la comparecencia pueda tener lugar el próximo martes, día para el que está convocada la Comisión para tratar otros asuntos previstos.
El consejero de Seguridad Bingen Zupiria y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”.
Por otro lado, una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales tres de las personas arrestadas han quedado en libertad —la cuarta permanece ingresada en el hospital— debiendo comparecer estas ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridas.
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