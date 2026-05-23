El PNV carga contra Mónica García por la huelga de médicos, mientras que EH Bildu dice que el problema viene de antes

El PNV ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, las "no decisiones que está tomando" en relación a la huelga de médicos y ha defendido que el Ejecutivo vasco trata de "paliar" la situación "desde nuestro ámbito competencial" con un problema que viene "de mucho más atrás", mientras que EH Bildu no cree que los "problemas y las listas de espera empiecen con esta huelga"



En el programa ‘Parlamento en las ondas’ de Radio Euskadi, los partidos con representación parlamentaria han debatido sobre la huelga de la profesión médica de esta semana, que ha provocado retrasos en consultas, operaciones y pruebas de todo tipo, y las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, al respecto.



El parlamentario del PNV Aitor Urrutikoetxea ha defendido que la medida de derivar a pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica a la red concertada está encaminada a "paliar toda la situación creada con todos los mecanismos a nuestro alcance" y ha abogado por "mantener el diálogo y la negociación con los profesionales en el hábito de las competencias propias de Euskadi".



A este respecto, ha criticado al Ministerio de Sanidad y a la ministra Mónica García las "no decisiones que está tomando", y ha asegurado que el Gobierno vasco trata de "paliar" la situación "desde nuestro ámbito competencial" y, sin negar que la competencia sea estatal, entiende que hay "posibilidades para el desarrollo que la competencia necesita".

Por su parte, el parlamentario Ander Goikoetxea, de EH Bildu, considera que el lehendakari ve "muy fácil la paja en el ojo ajeno" porque "el discurso que tenía respecto al Ministerio, me gustaría que se aplicara cuando hay huelgas aquí, en la función pública, y se trata de culpar a sindicatos y a oposición".



Goikoetxea cree que Sanidad debería "arreglar la situación cuanto antes" pero niega que los "problemas y las listas de espera empiecen con esta huelga", y aboga por "darle una vuelta a nuestro sistema sanitario".

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha recordado que el Estatuto Marco ha sido aprobado "con la participación y el acuerdo de CCOO, UGT, CSIF y de SATSE, es decir, el 80% de la representación sindical de la sanidad pública española", pero "lo que pasa es que algunos sectores corporativos médicos plantean tener un estatuto propio".

Considera que la "gran mayoría" de las reivindicaciones del colectivo "se resuelven aquí, no se resuelven en Madrid", como "la jornada o la carrera profesional".



Laura Garrido, parlamentaria del PP vasco, cree que la ministra de Sanidad "lleva mucho tiempo cuestionada por no adoptar medidas, por ejemplo, en la falta de profesionales, en la formación de los médicos MIR", asuntos que "desde hace mucho tiempo están encima de la mesa y no se han dado solución", y que por lo tanto el "repunte" en las listas de espera "viene de antes".

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha afirmado que le "llama la atención" que el Gobierno vasco "diga que hay que hablar, hay que negociar, cuando resulta que las condiciones de trabajo de Osakidetza, las que dependen del Departamento de Salud, el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, lleva 15 años sin negociarse, sin firmarse entre el Gobierno vasco y los sindicatos vascos de la sanidad pública".