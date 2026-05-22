El lehendakari destaca que "el euskera necesita más puentes y menos muros"

El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".