ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
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El lehendakari destaca que "el euskera necesita más puentes y menos muros"

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Euskaraz irakurri: Lehendakariak nabarmendu duenez, "euskarak zubi gehiago eta horma gutxiago behar ditu"
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EITB

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El lehendakari Imanol Pradales ha sido entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi y ha subrayado que "no podemos mirar hacia otro lado cuando hay un problema de inseguridad jurídica". En relación con la revitalización del euskera, el lehendari ha recordado que "el foco no está en la euskaldunización de la administración pública vasca, está en su uso social".

Imanol Pradales Euskera Política

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