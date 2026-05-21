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El concejal del PP de Durango, Carlos García, denuncia amenazas de muerte que "hay que frenar en seco"

El edil anuncia que interpondrá una denuncia ante la Ertzaintza por los mensajes "especialmente dolorosos" que recibió "durante toda la noche".
Euskaraz irakurri: Durangoko PPko zinegotzi Carlos Carciak “berehala geldiarazi” behar diren heriotza-mehatxuak salatu ditu
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Agencias | EITB

Última actualización

El concejal del PP de Durango, Carlos García, ha anunciado que denunciará ante la Ertzaintza las amenazas de muerte que ha recibido a través de una red social por parte de una persona que aplaude los asesinatos de ETA en ese municipio, mensajes "que denotan odio y que hay que frenar en seco".

García ha expresado que le ha resultado "especialmente doloroso" que, tras haber sufrido tres intentos de asesinato por parte de ETA. Ha advertido de "la gravedad" de los mensajes y de que el autor "haya utilizado a compañeros asesinados" como Jesús María Pedrosa y otras víctimas de ETA "para aplaudir su muerte y lamentar que ETA no logrará matarme a mí también".

Ha aclarado que "no fue un insulto o un ataque sin más. Voy a denunciar que fueron cantidad de mensajes durante toda la noche", y "dando detalles muy sangrantes" que "denotan que es una persona de Durango que conoce mi actividad política y que me amenaza como cargo público elegido por la ciudadanía, cosa que en democracia no se puede permitir".

"Hay un germen que hay que frenar en seco y hay que lanzar claramente el mensaje a la sociedad de que eso es intolerable y no puede quedar impune", ha dicho. 

Ha finalizado afirmando que harán "todo cuando esté en nuestra mano para que los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado den con el responsable de esas declaraciones públicas tan graves y tan dolorosas".

Durango PP Vasco Bizkaia Política

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