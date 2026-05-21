El Parlamento Vasco rechaza sancionar por ley las ofensas a víctimas de ETA fuera del ámbito penal

La mayoría del Parlamento Vasco ha vuelto a rechazar este jueves la propuesta del PP para modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo e incorporar un régimen sancionador contra conductas ofensivas o de exaltación de ETA que no constituyan delito.

La iniciativa de los populares, respaldada únicamente por Vox, fue rechazada con los votos en contra de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar. El PP planteaba sancionar expresiones vejatorias contra las víctimas del terrorismo, así como homenajes o actos de exaltación de ETA cuando no encajaran en delitos de odio o enaltecimiento del terrorismo.

En su lugar, la Cámara ha aprobado una enmienda conjunta de PNV y PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a reforzar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas y a estudiar nuevas medidas “educativas, sociales o sancionadoras” para evitar la revictimización y consolidar una memoria “inclusiva, crítica, ética y democrática”.

Durante el debate, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha denunciado el “blanqueamiento” de EH Bildu y ha criticado que aún existan homenajes a presos de ETA y campañas de intimidación contra representantes políticos. Además, ha acusado al Ejecutivo vasco de favorecer a presos de ETA mediante regímenes de semilibertad.

Desde EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha defendido la necesidad de reconocer “sufrimientos muy diversos” y ha rechazado medidas que, a su juicio, puedan derivar en “persecución” de determinadas reivindicaciones políticas o limitar la libertad de expresión.

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha reprochado a EH Bildu un cierto “relativismo ético” y ha defendido la necesidad de un consenso claro sobre la injusticia del terrorismo. También ha acusado al PP de utilizar políticamente a las víctimas para obtener “rentabilidad electoral”.

Por su parte, el PSE-EE ha defendido que la propuesta popular generaba “dudas jurídicas” y puede aumentar la polarización política, mientras que Sumar ha acusado al PP de buscar “réditos electorales” con el terrorismo. Vox, en cambio, ha denunciado la “impunidad” de la simbología y los homenajes vinculados a ETA en Euskadi.