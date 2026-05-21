Víctimas del terrorismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Parlamento Vasco rechaza sancionar por ley las ofensas a víctimas de ETA fuera del ámbito penal

PNV y PSE-EE han impulsado una enmienda para estudiar nuevas medidas educativas, sociales y sancionadoras frente a la revictimización.
GRAFCAV3403. VITORIA, 15/05/2026.- El portavoz de EH Bildu, Peio Otxandiano, durante el pleno de control que se celebra este viernes en el Parlamento Vasco. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Euskaraz irakurri: Eusko Legebiltzarrak errefusatu egin du ETAren biktimei egindako irainak legez zigortzea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La mayoría del Parlamento Vasco ha vuelto a rechazar este jueves la propuesta del PP para modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo e incorporar un régimen sancionador contra conductas ofensivas o de exaltación de ETA que no constituyan delito.

La iniciativa de los populares, respaldada únicamente por Vox, fue rechazada con los votos en contra de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar. El PP planteaba sancionar expresiones vejatorias contra las víctimas del terrorismo, así como homenajes o actos de exaltación de ETA cuando no encajaran en delitos de odio o enaltecimiento del terrorismo.

En su lugar, la Cámara ha aprobado una enmienda conjunta de PNV y PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a reforzar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas y a estudiar nuevas medidas “educativas, sociales o sancionadoras” para evitar la revictimización y consolidar una memoria “inclusiva, crítica, ética y democrática”.

Durante el debate, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha denunciado el “blanqueamiento” de EH Bildu y ha criticado que aún existan homenajes a presos de ETA y campañas de intimidación contra representantes políticos. Además, ha acusado al Ejecutivo vasco de favorecer a presos de ETA mediante regímenes de semilibertad.

Desde EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha defendido la necesidad de reconocer “sufrimientos muy diversos” y ha rechazado medidas que, a su juicio, puedan derivar en “persecución” de determinadas reivindicaciones políticas o limitar la libertad de expresión.

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha reprochado a EH Bildu un cierto “relativismo ético” y ha defendido la necesidad de un consenso claro sobre la injusticia del terrorismo. También ha acusado al PP de utilizar políticamente a las víctimas para obtener “rentabilidad electoral”.

Por su parte, el PSE-EE ha defendido que la propuesta popular generaba “dudas jurídicas” y puede aumentar la polarización política, mientras que Sumar ha acusado al PP de buscar “réditos electorales” con el terrorismo. Vox, en cambio, ha denunciado la “impunidad” de la simbología y los homenajes vinculados a ETA en Euskadi.

Partidos Políticos Parlamento Vasco Política

Te puede interesar

TREBIÑU TREVIÑO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Junta de Castilla y León asegura que el mapa territorial del Estado "está completamente cerrado" y que Treviño "es Burgos"

La Junta de Castilla y León asegura que el mapa territorial del Estado "está completamente cerrado" y que Treviño "es Burgos" Así lo ha subrayado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara este miércoles en el Congreso por la posibilidad de convocar un referéndum para la anexión del enclave a Álava.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza desea que "los argumentos de Zapatero ante la justicia sean suficientes para su absolución"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha declarado en los pasillos del Parlamento Vasco que "espera y desea" que "los argumentos" que dé el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia "sean suficientes para su absolución". Por otro lado, sobre las dudas de las instituciones vascas y del PNV sobre la posibilidad de que Bilbao y San Sebastián sean sedes del Mundial 2030, ha dicho que “a algunos les ha podido entrar cierto vértigo” en relación con la organización de este evento.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Asensio mantiene "absoluta" confianza en Zapatero tras su imputación en un auto que es "un cúmulo de conjeturas"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha asegurado antes los micrófonos de Radio Euskadi que mantiene "absolutamente" la confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que cree en sus manifestaciones "contudentes". Asimismo, ha señalado que el auto de imputación es "un cúmulo de conjeturas" sin "ninguna prueba" y, en algunos momentos, "incluso con cierta vulneración del principio de inocencia".

Cargar más
Publicidad
X