MUNDIAL 2030
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Insausti asegura que "Donostia no tiene vértigo", pero aboga por analizar la candidatura al Mundial "con rigor"

18:00 - 20:00
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, en el programa "En Jake" de ETB2
Euskaraz irakurri: "Donostiak ez dauka bertigorik" Insaustiren arabera, baina 2030eko Mundialerako hautagaitza zorrotz aztertzea defendatu du
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EITB

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El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha señalado que con la implantación del impuesto turístico la ciudad podría recaudar 10 millones de euros en un año natural. 

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