Será noticia: El lehendakari Imanol Pradales en Madrid, vuelve el calor y operación salida de verano

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 3 de julio de 2026:

- Imanol Pradales en Madrid: El lehendakari Imanol Pradales participa en una nueva entrega de "Los Desayunos" de RTVE y la agencia EFE, que se celebrará en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, a partir de las 09:30 horas.

- Vuelve el calor: Tras unos días de respiro, vuelve el calor este próximo fin de semana a Euskal Herria. Según la previsión de Euskalmet, las temperaturas máximas seguirán subiendo y en puntos del centro y sur rondarán los 35 ºC, acercándose a los 30 ºC en puntos de costa.

- Operación salida de verano: A partir de este fin de semana se espera un aumento del tráfico en las carreteras con el inicio de las vacaciones de julio. Además, los aeropuertos aumentarán su oferta.