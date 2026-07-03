Será noticia: El lehendakari Imanol Pradales en Madrid, vuelve el calor y operación salida de verano
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 3 de julio de 2026:
- Imanol Pradales en Madrid: El lehendakari Imanol Pradales participa en una nueva entrega de "Los Desayunos" de RTVE y la agencia EFE, que se celebrará en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, a partir de las 09:30 horas.
- Vuelve el calor: Tras unos días de respiro, vuelve el calor este próximo fin de semana a Euskal Herria. Según la previsión de Euskalmet, las temperaturas máximas seguirán subiendo y en puntos del centro y sur rondarán los 35 ºC, acercándose a los 30 ºC en puntos de costa.
- Operación salida de verano: A partir de este fin de semana se espera un aumento del tráfico en las carreteras con el inicio de las vacaciones de julio. Además, los aeropuertos aumentarán su oferta.
Te puede interesar
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ultima la ordenanza para construir viviendas en lonjas con precios topados y medidas para evitar la especulación
La alcaldesa Maider Etxebarria ha aprovechado la primera jornada del pleno de política general para hacer balance de los tres años de gobierno en materia de vivienda, entre otras cuestiones. El pleno seguirá el viernes con las réplicas de la oposición, aunque los tres grupos, EH Bildu, PP y Podemos, han manifestado ya su descontento y "decepción".
Dos años y medio de cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados por el caso Púnica
Ha sido acusado de favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.. Con esta sentencia, Granados recibe su segunda condena por el caso Púnica, un procedimiento por el que pasó dos años y medio en prisión preventiva.
Vox entra en el Gobierno de Andalucía con una consejería con rango de vicepresidencia
A falta de media hora para el inicio de la segunda votación de investidura del popular Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, PP y Vox han anunciado un acuerdo que ha hecho posible la elección.
Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado español responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978
Los colectivos Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 han impulsado una iniciativa “Estado responsable” que insta al Gobierno de España a "reconocer expresamente la responsabilidad principal y directa del Estado español en la comisión de los crímenes ocurridos" durante el 3 de marzo en Vitoria y los sanfermines de 1978. El 8 de julio, recordarán en Pamplona a Germán Rodríguez, asesinado en la “violenta agresión policial” de los sanfermines de 1978.
Josu Urrutikoetxea queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia
La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Urrutikoetxea, que ha acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.
Kontseilua denuncia en los campus de la EHU el “menosprecio sistemático al euskera”, tras la última decisión judicial
Bajo el lema ‘Justizia euskararentzat, Euskara guztiontzat’, Kontseilu ha presidido tres concentraciones en los campus de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) para protestar por la última decisión judicial en relación a los exámenes de la PAU. Además de cientos de ciudadanos, en las concentraciones han participado representantes de los principales sindicatos y de otros colectivos que se habían adherido a la convocatoria. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado el “menosprecio sistemático al euskera, con el objetivo de prolongar que el euskera sea una lengua de segunda, dependiente del castellano".
Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo por el caso Leire
El juez ha citado a ambos a declarar el próximo 16 de julio como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Polémica por la reivindicación del nombre del lehendakari Aguirre
El legado del lehendakari José Antonio Aguirre se ha sumado a la disputa política entre el PNV y EH Bildu. El presidente del EBB, Aitor Esteban, acusa a los de Arnaldo Otegi de tirar de referentes jeltzales “por no tener ninguno propio”. Todo ello, después de que Pello Otxandiano propusiera usar el nombre de Aguirre para el aeropuerto de Loiu.
El PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia, con un escaño más, y EH Bildu podría sumar hasta 2, según un sondeo foral
Socialistas y populares perderían un apoderado y Elkarrekin Podemos oscilaría entre 0 y 1, al igual que Vox, que podría entrar en las Juntas Generales por primera vez.