Navarra "cumplirá" el reparto de menores pero "no pagará la insolidaridad" de otras comunidades
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez ha señalado que "cumplirá con la normativa" y acatará el reparto y acogida de los menores migrantes no acompañados llegados desde Ceuta, pero "no va a permitir que la Comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras Comunidades Autónomas".
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