Juan Vivas ha endurecido sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su "pasividad" ante la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a la ciudad autónoma de unas 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca "no molestar" a Marruecos y ha anunciado que acudirá al poder judicial y otros estamentos si la crisis no se soluciona en un plazo máximo de 30 días.