CRISIS MIGRATORIA
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El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta

El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia que organizaciones de protección de menores se hagan cargo de su acogida en recursos adaptados, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.
Euskaraz irakurri: Ceutako 500 neska migratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako Gobernua
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EITB

Última actualización

El Gobierno de España trabaja de forma urgente en una vía para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a Europa Press.

La medida forma parte de un plan integral de acogida para los menores migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva registrada a finales de julio. El plan está siendo coordinado por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que permanece en la ciudad desde el pasado domingo.

Recursos especializados en la Península

El plan contempla el real decreto-ley para establecer una acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas, así como el acogimiento familiar. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia además otras fórmulas que permitan agilizar la acogida de los menores.

Entre estas alternativas figura una vía para que organizaciones de protección de la infancia puedan desarrollar la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados situados en la Península.

Según el Ministerio, esta fórmula permitiría trasladar a las menores sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.

Un grupo de unas 500 menores

El Gobierno de España trabaja actualmente en esta vía para un número concreto de menores, que se cifra en unas 500 niñas, aunque la cifra podría variar durante el proceso.

La medida se enmarca en el conjunto de alternativas que está estudiando el Ministerio de Juventud e Infancia para responder a la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta y garantizar su acogida y protección, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad.

Migración Gobierno de España Política

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