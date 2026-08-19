El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta

El Gobierno de España trabaja de forma urgente en una vía para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta, según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a Europa Press.

La medida forma parte de un plan integral de acogida para los menores migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva registrada a finales de julio. El plan está siendo coordinado por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que permanece en la ciudad desde el pasado domingo.