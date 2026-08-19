MIGRAZIO-KRISIA
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Ceutako 500 neska migratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako Gobernua

Espainiako Gobernua lanean ari da bakarrik dauden 500 bat neska migratzaile penintsulara eramateko, uztailaren amaierako sarrera masiboaren ondoren Ceutan daudenak. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa aztertzen ari da adingabeak babesteko erakundeek baliabide egokituetan har ditzaten, haien tutoretza autonomia-erkidegoei transferitu beharrik gabe.

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernua premiaz ari da lanean Ceutan eta bakarrik dauden 500 neska migratzaile penintsulara eramateko, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioko iturriek Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez.

Neurria uztaileko sarrera masiboan Ceutara iritsi ziren adingabe migratzaileak hartzeko plan integral baten parte da. Plana Ruben Perez Gazteria eta Haurtzaroko Estatu idazkaria ari da koordinatzen, eta joan den igandetik dago hirian.

Penintsulako baliabide espezializatuak

Planak errege lege-dekretua jasotzen du, autonomia-erkidego guztien harrera lotesle eta solidarioa ezartzeko, baita familia-harrerak ere. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa, gainera, adingabeen harrera arintzeko beste formula batzuk aztertzen ari da.

Alternatiba horien artean, haurrak babesteko erakundeek profil kalteberenen harrera eta zaintza garatu ahal izateko bide bat dago, horien artean neskak, penintsulan kokatutako baliabide egokituetan.

Ministerioaren arabera, formula horrek aukera emango luke adingabeak lekualdatzeko, tutoretza autonomia-erkidegoei transferitu beharrik gabe.

500 bat adingabe

Gaur egun, Espainiako Gobernua bide horretan ari da lanean adingabe kopuru jakin batentzat; 500 neskato inguru dira, baina kopurua aldatu daiteke prozesuan zehar.

Neurria Gazteria eta Haur Ministerioa aztertzen ari den alternatiben artean dago, Ceutan geratzen diren inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileen egoerari erantzuteko eta haien harrera eta babesa bermatzeko, bereziki kalteberatasun handieneko kasuetan.

Migrazioa Espainiako gobernua Politika

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