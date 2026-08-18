Ceutako adingabe migratzaileak beren familiekin bueltatzearen alde eta, ezin den kasuetan, hartzearen alde egin du Jaurlaritzak
Txema Ezkerra Haur, Nerabe eta Familia zuzendariaren ustez, "onartezina" da Voxek arlo hori kudeatzen duen erkidegoetan legea ez betetzea, eta Estatuari esku-hartzeko eskatu dio.
Txema Ezkerra Eusko Jaurlaritzako Haur, Nerabe eta Familien zuzendariak berretsi duenez, Ceutan dauden adingabe migratzaileentzako aukerarik onena familiekin itzultzen saiatzea da, eta, ezin bada, harrera egitea, baina "baldintza egokietan, legezkotasunaren barruan, eta gaitasun handiagoa duten eta dagozkienak adina hartzen ari ez diren autonomia erkidegoak aztertuta". Ildo horretan, Voxek arlo hori kudeatzen duen erkidegoetan araudia ez betetzea "onartezina" dela uste du, eta Estatuari zerbait egiteko eskatu dio, "legea bete dadin".
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Ezkerrak adierazi du euskal harrera-sisteman "gaitasun arruntaren gainetik" lan egiten ari direla, baina ez dela "erabat tentsionatuta" egon.
Argitu duenez, harrera-ahalmena zabaltzea "ez da egun batetik bestera antolatzen". "Adingabeak artatu ahal izateko, ez da nahiko lo egiteko, elkarrekin bizitzeko eta bizi proiektu bat garatzeko espazioak prestatzea; giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak ere behar dira, babes sistema osoa eta sare profesional eta komunitario oso bat artikulatu behar dira", adierazi du.
Hori dela eta, zehaztu du Eusko Jaurlaritzak ziurtatu zuela ez zeudela prest "ezarritako adingabeak bideratzeko, modu inprobisatuan, bermerik gabe, informazio nahikorik gabe, akordiorik eta plangintzarik gabe", hain zuzen ere, adingabearen interes gorena babesteko.
Gogorarazi duenez, "ezeren aurretik, legezko agindu bat dago", izan ere, araudiak berak ezartzen du "beharrezkoa dela adingabeen ongizatea bermatzeko eta ondo artatzeko, filiatzea, nor diren jakitea, familiak aurkitzea, bakoitzaren baldintzen balorazio indibiduala egitea, elkarrizketa bat egitea, eta segurua den kasuetan, familiekin berriz elkatzea bultzatea, euren herrialdera itzuliz".
"Itzulketa hori segurua ez den kasuetan, zaurgarritasun egoera bat hauteman delako, familiak ezin izan direlako aurkitu edo inguruabarrak egokiak ez direlako, orduan bai, harrera egiten zaio. Gu legea betetzearen alde egiten ari gara, eta, batez ere, adingabeak behar bezala artatzearen alde", adierazi du.
Txema Ezkerrak azpimarratu duenez, "Estatuak, adingabeak banatzea baino gehiago, horiek babestean pentsatu behar du, eta Ceutako hiri autonomoari beharrezko baliabide guztiak eman behar dizkio, eta ez baliabide ekonomikoak bakarrik, lan hori eta arreta indibidualizatu hori egin ahal izateko, filiazio hori egin ahal izateko, familiekin hitz egin ahal izateko eta, gero, kasu bakoitzean egokiena zer den zehaztu ahal izateko".
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak ohartarazi zuenez, Euskadik ez ditu onartuko "ezarritako eta bermerik gabeko deribazioak". Hala egiten bada, esan nahiko baitu "informazio nahikorik, elkarrizketarik, ez eta akordiorik ez dela egon", eta, beraz, ez direla eseri elkarrekin lan egitera.
Haur, Nerabe eta Familien zuzendariak defendatu duenez, Euskadi "solidarioa da eta legea beteko du", baina ez dago prest "edozein baldintzatan edo edozein modutan" egiteko.
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